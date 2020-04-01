Cam Piramit’te ‘Bağış Kabul Merkezi’ kuruluyor Başkan Böcek, “Gün dayanışma günüdür”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cam Piramit’te ‘Bağış Kabul Merkezi’ kuruluyor Başkan Böcek, “Gün dayanışma günüdür”

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde iş dünyası ve STK temsilcilerinin katılımıyla kurulan Korona virüs Dayanışma Platformu, salgın kapsamında alınacak önlemler ve ayni (gıda) yardımlar konusunu ele almak üzere toplandı. Başkan Muhittin Böcek, salgın nedeniyle başta turizm olmak üzere birçok sektörde binlerce kişinin işsiz kaldığını belirterek, "El ele vererek öncelikle işsiz kalan hemşehrilerimiz ve aileleri olmak üzere desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi. Başkan Böcek, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Bağış Kabul Merkezi' oluşturduklarını belirterek...

Cam Piramit’te ‘Bağış Kabul Merkezi’ kuruluyor Başkan Böcek, “Gün dayanışma günüdür”

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde iş dünyası ve STK temsilcilerinin katılımıyla kurulan Korona virüs Dayanışma Platformu, salgın kapsamında alınacak önlemler ve ayni (gıda) yardımlar konusunu ele almak üzere toplandı. Başkan Muhittin Böcek, salgın nedeniyle başta turizm olmak üzere birçok sektörde binlerce kişinin işsiz kaldığını belirterek, “El ele vererek öncelikle işsiz kalan hemşehrilerimiz ve aileleri olmak üzere desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi. Başkan Böcek, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde ‘Bağış Kabul Merkezi’ oluşturduklarını belirterek kurum ve vatandaşların merkeze gıda bağışı yapabileceğini söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Başkan Muhittin Böcek’in başkanlığında bir araya gelen ATSO, AESOB, AKTOB, YÖRSİAD, KONSİAD, MÜSİAD, TÜRSAB, OSB, ALTSO, MATSO, KUTSO gibi meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizmciler ve iş insanları Korona virüs salgınına karşı Antalya ve 19 ilçesinde yapılacakları ele aldı. Toplantıda sosyal mesafe kuralına uygun bir oturma düzeni yapılırken, maske ve eldiven kullanım kurallarına da dikkat edildi. Antalya Koronavirüs Dayanışma Platformu’nun yapacağı çalışmaların büyük önem taşıdığını söyleyen Başkan Böcek, “Gün dayanışma günüdür?. Antalya’da yüz binlerce insanımız salgın nedeniyle gelirsiz ve işsiz kaldı. Bu durumdan aileleri de etkilendi. Şimdi dayanışma zamanı. Antalya’da iş dünyası ve hayırseverlerimizle tek yürek olarak bu zorlu süreçte gelirlerini kaybeden hemşerilerimizin ayni (gıda) yardımlarımla yanında yer alacağız” diye konuştu.
Toplantıda Oda ve STK’lar yapılması gereken yardımlarla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi. Başkan Muhittin Böcek de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüs salgınına yönelik önlemleri ve çalışmaları hakkında platforma bilgi sundu. Başkan Böcek bu süreçte özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının her daim yanlarında olduklarını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın da yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu söyleyen Başkan Böcek, “Devam eden sıcak yemek yardımlarına ek olarak, sosyal gelirine bakılmaksızın evden çıkamayan ve yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da sıcak yemek yardımı yapıyoruz. Yemeğini yapabilecek durumda olan vatandaşlara ise kuru gıda yardımında bulunuyoruz” dedi.

Altyapımız hazır
Antalya’da turizm sektörü başta olmak üzere yüz binlerce hizmet sektörü çalışanı ile tarım ve sanayi çalışanının koronavirüs salgını sonrası işsiz kaldığına dikkat çeken Başkan Böcek, “Sürecin en az 3 ay süreceğini göz önüne alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşsiz kalan vatandaşlar önceliğimiz olmak üzere, sosyal güvencesi olmayan, ekonomik anlamda yardıma muhtaç olan insanlarımıza ayni (gıda) yardım yapacağız. 19 ilçede alt yapımız hazır. Tek yapmamız gereken el ele vererek işsiz kalan hemşehrilerimize ve ailelerine ihtiyaç duydukları ayni (gıda) yardımları ulaştırmaktır” dedi.

Cam Piramit'te bağış merkezi
Cam Piramit’te Bağış Kabul Merkezi oluşturduklarına dikkat çeken Başkan Böcek, “Zor günleri el ele, gönül gönüle aşacağız. İş kaybı yaşayan vatandaşlarımıza ayni (gıda) yardım yapacağız. Bunun için Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezimizi bir süreliğine ‘Bağış Kabul Merkezi’ne dönüştürüyoruz. Ayni (gıda) yardımı yapmak isteyen kurum ve hayırsever vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesinin 444 94 20 numaralı telefonundan bilgi alabilir. Ayni (gıda) yardımlarını Bağış Kabul Merkezimize ulaştırabilir. Biz de belediye olarak bize ulaşan, sosyal incelemesi yapılan, sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine ekiplerimiz tarafından gıda paketlerini ulaştıracağız. Her zaman söylediğimiz gibi biz birlikte güçlüyüz. Biz birlikte yaparız” şeklinde konuştu.
Korona virüs dayanışma merkezi şu isimleren oluşuyor: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BöcekK, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO Başkanı Yrd. Cihangir Deniz, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, ATB Başkanı Ali Çandır, TÜRSAB Başkanı Ferit Turgut, OSB Başkanı Ali Bahar, OSB Başkan Yrd. Hasan Ali Gönen, KUTSO Başkanı Murat Günay, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız, MÜSİAD Başkanı Boğaçhan Göksu, Antalya İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Atılgan Sert, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, KONSİAD Başkanı İlhami Kaplan, Akdeniz Sanayici İşadamları Dernek Başkanı Veysel Mutlu, Antalya Organize Sanayi İşadamları Dernek Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Antalya Genç İş İnsanları Dernek Başkanı Osman Sert, Antalya İş Kadınları Dernek Başkanı Gülseren Açar, AGİDER Başkanı Figen Sayın, Genç Organize Sanayi Dernek Başkanı Elçin Ekici Öztürk, Antalya Doğu ve Güneydoğulu İşadamları Dernek Başkanı Aykut Eminoğlu, DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, Antalya Serbest Bölge İşadamları Dernek Başkanı Mustafa Emre Şandan, ALSİAD Başkanı Akın Tabaklar, MASİAD Başkanı Mücahit Tatar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor’da çalışmalar telekonferansla sürüyor
YEREL HABERLER Antalyaspor’da çalışmalar telekonferansla sürüyor
"Korona virüsten ölen sağlık çalışanları şehit sayılması talebi İnterdisipliner Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Karabulut: "Olayın adı milli ise ölenler sağlık çalışanlarına şehit hakkı verilmelidir"
YEREL HABERLER "Korona virüsten ölen sağlık çalışanları şehit ...
Burdur'da ana caddelerde park ve duraklama yasaklandı
YEREL HABERLER Burdur'da ana caddelerde park ve duraklama yasaklandı
Korona günlerinin kitabını çıkaracak
YEREL HABERLER Korona günlerinin kitabını çıkaracak
Antalya’da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Konyaaltı Belediyesi’nden maske ve koruyucu gözlük
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi’nden maske ve koruyucu gözlük
Pazar yerine içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı sayıda vatandaş alınacak. İl Umumi Hıfzıssıhha’dan pazar yeri kuralları
YEREL HABERLER Pazar yerine içerideki esnaf sayısının en fazla 2 ...
(Görüntülü) Otobüs seferleri azaldı, taksiciler şehirler arası seyahat başlattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otobüs seferleri azaldı, taksiciler ...
(Görüntülü) Antalyalı emekli öğretmen, apartını sağlık çalışanlarına açtı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalyalı emekli öğretmen, apartını ...
Otobüs seferleri azaldı, taksiciler şehirler arası seyahat başlattı
YEREL HABERLER Otobüs seferleri azaldı, taksiciler şehirler arası ...
Alanya’da içme suyu depoları temizleniyor
YEREL HABERLER Alanya’da içme suyu depoları temizleniyor
ASAT abonelik için vatandaşın ayağına gidiyor
YEREL HABERLER ASAT abonelik için vatandaşın ayağına gidiyor
(Görüntülü) Evinden çıkamayanlar için sağlık hizmeti 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evinden çıkamayanlar için sağlık hizmeti 
Koronavirüsü hiçe sayıp, kumar oynadılar
YEREL HABERLER Koronavirüsü hiçe sayıp, kumar oynadılar
(Görüntülü) Engelli kızını hamile bırakıp, bebekleri öldüren baba ve annenin cezası onandı (ARŞİV)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Engelli kızını hamile bırakıp, bebekleri ...
Antalya'da 'Evde Kal'anların ölmüş yakınları için uzaktan mezar bakım hizmeti Bakımı yapılan mezarların video ve fotoğrafları cenaze sahibine gönderiliyor Cenaze Hizmetleri Derneği (CENHİZDER) Genel Başkanı Mehmet Çetin: "Korona virüs bizim işlerimizi arttırdı"
YEREL HABERLER Antalya'da 'Evde Kal'anların ölmüş yakınları için ...
Başkan Uysal, “Komşularımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Uysal, “Komşularımızın yanındayız”
MATSO Kurucu Başkanı Karamancı: “MATSO üyelerinden aidat almasın”
YEREL HABERLER MATSO Kurucu Başkanı Karamancı: “MATSO üyelerinden ...
(Görüntülü) Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim veriyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle ...
Engelli kızını hamile bırakıp, bebekleri öldüren baba ve annenin cezası onandı
YEREL HABERLER Engelli kızını hamile bırakıp, bebekleri öldüren baba ...
Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim veriyor
YEREL HABERLER Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim ...
Alanya’da kumarhaneye çevrilmiş eve baskın: 6 gözaltı Jandarmayı karşılarında görünce şok oldular
YEREL HABERLER Alanya’da kumarhaneye çevrilmiş eve baskın: 6 ...
Antalya'da pazar esnafı tezgah aralığını artırdı
YEREL HABERLER Antalya'da pazar esnafı tezgah aralığını artırdı
'Evde Kal'an erkeklerin ev halleri sosyal medyayı salladı Kimi bulaşık yıkadı, kim evi süpürdü, kimisi de mantı açıp yaprak sardı Alışveriş malzemelerini dezenfekte eden erkek vatandaş: “Ah korona bizi soktuğun hallere bak”
YEREL HABERLER 'Evde Kal'an erkeklerin ev halleri sosyal medyayı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X