Temel ihtiyaç destek kredisi kuyruğunda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 ay ödemesiz 10 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar kamu bankaları önünde toplandı. Sosyal mesafenin zaman zaman hiçe sayıldığı kuyruktaki vatandaşlar zaman zaman polis tarafından ikaz edildi.



Antalya'nın Manavgat ilçesinde bugün başlayan Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları kuyruğa sebep oldu. Üç kamu bankasının önceki gün açıkladığı bireysel temel ihtiyaç destek kredisi paketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar bankalara akın etti. Güvenlik görevlileri ise banka önlerine çıkıp, burada beklenmeden bu işlerin internet üzerinden de yapılabileceğini hatırlattı. Buna rağmen banka önündeki yoğunluk azalmadı.



Aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacağı krediden istifade etmek isteyen vatandaşlar bankalar önünde uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar zaman zaman görüntü alan gazetecilere de tepki gösterdi.

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