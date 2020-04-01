Mehteranlar sağlık çalışanları için çaldı Mehter, bu kez sağlık çalışanlarına konser verdi

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Korona virüs (Kovid19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak gezerek konser veren Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, bugün Korkuteli Devlet Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanları için konser verdi.



Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı bu kez korona virüsle mücadele kapsamında canını dişine takıp gece gündüz çalışan sağlık çalışanları için konser verdi. Korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak mahalle mahalle gezerek moral konserleri veren Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, bugün Korkuteli Devlet Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanları için konser verdi. Sağlık çalışanları mehterana ıslık ve alkışlarla eşlik ettiler.

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