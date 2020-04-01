Covid-19 tanı testi Alanya'da yapılabilecek

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, korona virüs (Covid19) moleküler tanı laboratuvarı yetkilendirmesini aldı. Bu uygulama ile korona virüs taşıdığı saptanan hastalar, çok daha hızlı belirlenerek virüsü çevrelerine yaymadan izole edilebilecek. Bu hastalara gerektiği durumlarda ise tedavi başlanacak.



ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi günlük 50 test kapasitesi ile Covid19 tanısı için çalışmalarına başladı. Hastalık ile ilgili belirtileri bulunan kişilerden alınan numuneler, ortalama iki saat içinde sonuçlandırılarak kişinin tanısı kısa zamanda konulabilecek. Geçtiğimiz süreçte korona virüs tanısı için öncesinde Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı sonrasında da Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilen örnekler, artık ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne verilen yetkilendirme ile test edilebilecek. Bu uygulama ile korona virüs taşıdığı saptanan hastalar, çok daha hızlı belirlenerek virüsü çevrelerine yaymadan izole edilebilecek. Bu hastalara gerektiği durumlarda ise tedavi başlanacak. Sadece korona virüs şüphesi bulunan kişilere testin yapılacağı belirtilirken, bulaşıcılık oranı yüksek bulunan numunelerin geldiği laboratuvarlarda ise gerekli tedbir ve önemler en üst düzeyde tutulacak.



ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak korona virüs PCR Tanı Laboratuvarı Yetki Belgesine sahip olmak için gerekli laboratuvar alt yapısını sağladıklarını belirten Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Numunelerin çalışılması için gerekli cihazların bünyelerinde mevcut olduğunu dile getirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ücretsiz PCR kitleri ile hastanemizde ortalama günde 50 test yapılabilecektir. Testlerin beş kişiden oluşan bir ekip tarafından yapılacağını söyleyen Rektör Kalan, yapılacak bu testlerle Alanya başta olmak üzere bölge halkına hızlı ve güvenli bir sağlık hizmeti sunulması sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

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