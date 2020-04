Antalya Valisi Karaloğlu: 3 can kaybı, 95 vakamız var

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüs salgını nedeniyle Antalya´da 95 vaka ve 3 can kaybı olduğunu açıkladı. Vali Karaloğlu, Antalya´ya gelmek isteyenleri de uyararak, "An itibariyle Antalya girişlerinde yatığımız kontrollerimizi en üst seviyeye çıkarıyoruz. Seyahat İzin Belgesi ve çok ciddi mazereti bulunmayan hiç kimse Antalya´ya gelmeye kalkmasın" dedi.

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının yükselmesi ve illere göre vaka ile ölüm sayılarının açıklanmasının ardından özellikle ilk 10´da yer alan illerde endişe yükseldi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da sosyal medya hesabından Antalya´daki vaka sayılarını açıkladı. Vali Karaloğlu, "Sevgili Antalyalılar, koronavirüs vakasında ilk 10´da değiliz ama bu can kaybımızın olmadığı anlamına gelmiyor. Antalya´mızda 95 korona vakası ve 3 can kaybımız var. Allah rahmet etsin. Vakaları bu seviyede tutmak elimizde. Bunun için lütfen daha fazla tedbir ve daha çok dikkat" dedi.

'İZİN BELGESİ OLMAYAN ANTALYA´YA GELMEYE KALKMASIN'

Antalya´da insan hareketliliğini en aza indirmeye yönelik bugüne kadar Antalya Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbir ve yasaklarla ilgili uygulamalar ve denetimler de artırıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı `Çok Önemli´ başlıklı bir açıklamayla, "An itibariyle Antalya girişlerinde yatığımız kontrollerimizi en üst seviyeye çıkarıyoruz. Seyahat İzin Belgesi ve çok ciddi mazereti bulunmayan hiç kimse Antalya´ya gelmeye kalkmasın. Lütfen herkes şehrinde kalsın, evinde kalsın" ifadelerine yer verdi.

Vali Karaloğlu, Hz. Muhammed´in `Bir ülkede veba salgını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde salgın varsa oradan ayrılmayın´ sözlerini paylaşarak, "Bu tarihi çağrıya uyalım" dedi. Vali Karaloğlu´nun bu çağrısı ve talimatı üzerine hem jandarma hem de Antalya Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Antalya´nın tüm şehir girişlerinde oluşturulan polis noktalarındaki denetimlerini de artırdı ve izin belgesi olmayanları geri çevirmeye başladı.

'REHAVETE KAPILMAYALIM'

Vali Karaloğlu açıklamalarında ayrıca, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca´nın vakalarını açıkladığı on il arasında şükürler olsun Antalya´mız yok. Vatandaşlarımıza rica ediyorum; aman ha rehavete kapılmayalım. Bilakis daha fazla dikkat edelim. İnşallah hep birlikte başaracağız. Bugün aldığımız Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile her ne şekilde olursa olun karayolu, deniz yolu, havayolu Antalya´ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözetim altına alacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

