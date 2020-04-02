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İlçelerde korona virüs önlemleri

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, turizm ilçeleri Alanya, Kemer başta olmak üzere 19 ilçede korona virüsün yayılmasını önleme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçelerde korona virüs önlemleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, turizm ilçeleri Alanya, Kemer başta olmak üzere 19 ilçede korona virüsün yayılmasını önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Alanya’da toplu ulaşım araçlarıyla başlatılan çalışma genişletildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Alanya Hizmet Birimine bağlı 30 kişiden oluşan 15 ekiple kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra muhtarlık ofisleri, Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne bağlı fakülte binaları, KYK yurtlarından sonra Alanya genelindeki camilerde de dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri Kovid19 tedbirleri kapsamında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Kemer Liman Caddesi’nde de dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Salgının önlenmesi konusunda çalışmalarını sürdüren ekipler Kemer’i köşe bucak ilaçlayarak dezenfekte ediyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında Döşemealtı ilçe hizmet birimi, ATASEM ve sınıflarında da ilaçlama ve hijyen çalışması yapıldı. Çalışmalar diğer ilçelerde de sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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