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Fakülte binaları için 20 milyon liralık sözleşmeye, koronavirüs tedbirli imza töreni

DHA

Fakülte binaları için 20 milyon liralık sözleşmeye, koronavirüs tedbirli imza töreni


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) AKDENİZ Üniversitesi'ne (AÜ) 2 yeni fakülte binası kazandıracak 20 milyon liralık sözleşme, Manavgat Yükseköğretim Vakfı (MAYÖV) ile yapımcı firmayı temsilen Kahraman Köroğlu arasında imzalandı. İmza töreninde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu.
Manavgat'ta başka fakülte binasında eğitime devam edilen AÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile kurulumu için başvuruları yapılan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin yer alacağı, 18 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip binanın yapımı için sözleşme imzalandı. Toplam tutarı 20 milyon lira olan ve 300 günde tamamlanması planlanan inşaat ihalesi için Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlendi. Hayırsever Gülten Çağıran'ı temsilen MAYÖV Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Aydın, MAYÖV Başkanı Muammer Güneş, MASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Tatar, MAYÖV Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer yetkililerle yapım ihalesini kazanan firma sahibi Kahraman Köroğlu imza törenine katıldı.
'İNŞAAT SÜRESİ 300 GÜN'
Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralı korunarak, gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklama yapan MAYÖV Başkanı Güneş, Manavgat'ta daha önce belediye tarafından yapımına hastane olarak başlanan ardından atıl kalan binanın AÜ'ye devredildiğini hatırlattı. Binanın tamamlanmasından sonra 2 fakültenin yer alacağını anlatan Güneş, şöyle konuştu:
"2 fakülte birisi mevcut, hukuken kuruluşu tamamlanan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, diğeri de kuruluş için AÜ'yle protokol imzaladığımız Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tanımladığımız yeni bir fakülte. Toplam 3233 bin metrekare alanda 18 bin 500 metrekare kapalı alanı içeren bir inşaat. Bu inşaatın mevcut hali, tüm maliyetin içerisinde yüzde 25'ine tekabül ediyor. İhalede normal koşullarda inşaat süresi 300 gün olarak belirlendi. Dünyadaki ve ülkemizdeki Kovid-19 pandemisi nedeniyle birtakım esnemeler ve farklı süreler olabilir."
Eylül ayından bu yana ihale sürecini hazırlamak için çalışma yaptıklarını belirten Güneş, "Bu çalışmanın en önemli kısmı projelerin hazırlanması ve onaylanmasıydı. Projeler çizildi, onaylandı ardından biz idari ve teknik şartname hazırladık, ilan yaptık. İhale için 6 firma dosya aldı, 5 firma ihaleye katıldı. Kapalı zarf usulü ile ilk teklifler alındıktan sonra ihale açık eksiltme yöntemiyle yapıldı. En son 20 milyon liralık bedelle ihale Kahraman Köroğlu'na kaldı" dedi.
3 FAKÜLTE, 1 MESLEK YÜKSEKOKULU
Manavgat'a 2 yeni fakülte kazandıracak binanın yapımı konusunda en başından bu yana girişimlerde bulunan MASİAD Başkanı Tatar ise "Geçirdiğimiz sıkıntılı süreçte Manavgatlılara ve Antalyalılara böyle güzel ve müjdeli haber vermekten ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Manavgat'ın üniversite ilçesi olması konusunda gerek vakıf gerek MASİAD olarak yıllardan beri bir mücadele ve çabanın içerisindeyiz. Bugün okullarımızın inşaatıyla ilgili yapım sözleşmesini imzaladık. İnşallah, bu proje en kısa zamanda tamamlanır, şu süreci de en kısa sürede atlatırız. Bu projeden sonra 3 fakültemiz ve 1 meslek yüksekokulumuz oluyor. İleride Manavgat Üniversitesi için farklı fakülteler yapılabilir" diye konuştu.
Yapım ihalesini kazanan firma yetkilisi Kahraman Köroğlu da 35 yıldır inşaat işi yaptığını belirterek, "Bu işe gönül koydum. İnşallah iyi bir şekilde bitiririz diye düşünüyorum" dedi.
İhalede hayırsever Gülten Çağıran adına yer alan, MAYÖV Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Aydın da "Yaptığımız ihalenin ekonomik sorunu yok. Müteahhit firmanın da bu işe çok istekli ve maddi durumunun uygun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla belirlenen sürede yaklaşık 1 yıl gibi fakülte inşaatının bitmiş olacağını tahmin ediyorum. Manavgat Üniversitesi konusundaki fakülte eksiğimizi de böylelikle tamamlamış olacağız. İnşallah çok kısa bir sürede Manavgat Üniversitesi'nin de kanununu çıkarıp yolumuza devem ederiz, diye düşünüyorum" diye konuştu.DHA-Eğitim Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-04-02 11:36:42

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