Engelli yaşlı adamın, 'Milli Dayanışma Kampanyası' na 10 TL bağışı “Cumhurbaşkanı 7 maaşını verdi. Ben 10 TL vermişim çok mu?”

Antalya’nın Serik ilçesinde 'Milli Dayanışma Kampanyası' na engelli maaşından 10 TL bağışlayan 67 yaşındaki vatandaş, “Cumhurbaşkanı 7 maaşını verdi. Ben 10 TL vermişim çok mu?” dedi.

Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’ndeki evinde tek başına yaşayan 67 yaşındaki Cemal Kurt, engelli maaşını çekmek için Vefa Destek Grubu’ndan yardım istedi. Yaşlı adamın evine gelen polis ekipleri, Kurt’un kimliğini ve bilgilerini aldı.

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile korona virüs salgınında başlatılan Milli dayanışma kampanyasına 10 TL bağışlayacağını söyleyen Kurt, “Cumhurbaşkanı 7 maaşını verdi. Ben 10 TL vermişim çok mu? Vatandaşlar da evlerine sadık kalsınlar. Cumhurbaşkanı ne diyorsa onu yapsınlar. Maddiyatı iyi olanlar, devlete ve millete yardımcı olsunlar” dedi.

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