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Kadın muhtarlar 'evde kalan' yaşlılar için harekete geçti Sokak sokak gezip 65 yaş ve üstü vatandaşların alışverişlerini yapan kadın muhtarlar, siparişleri kapılara kadar kendileri götürüyor Antalya’da 20 kadın muhtar, 65 yaş ve üstü vatandaşların taleplerini yerine getirmek için adeta seferberlik başlattı

İHA

Antalya'da korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için kadın muhtarlar kolları sıvadı. Evlerine kapanan yaşlıların mutfak ve ilaç taleplerini yerine getirip onların kapılarına kadar giden kadın muhtarlar, kolluk kuvvetleri ve belediye ekiplerinin yükünü azaltıyor.

Kadın muhtarlar 'evde kalan' yaşlılar için harekete geçti Sokak sokak gezip 65 yaş ve üstü vatandaşların alışverişlerini yapan kadın muhtarlar, siparişleri kapılara kadar kendileri götürüyor Antalya’da 20 kadın muhtar, 65 yaş ve üstü vatandaşların taleplerini yerine getirmek için adeta seferberlik başlattı

Antalya’da korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için kadın muhtarlar kolları sıvadı. Evlerine kapanan yaşlıların mutfak ve ilaç taleplerini yerine getirip onların kapılarına kadar giden kadın muhtarlar, kolluk kuvvetleri ve belediye ekiplerinin yükünü azaltıyor.
Korona virüs salgınıyla birlikte Türkiye’de 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından yaşlı vatandaşlar evlerine kapandı. Temel gıda ihtiyaçları dışında, ilaç ve maaş gibi talepleri oluşturulan kolluk kuvvetleri ile belediyelerin zabıta birimleri tarafından karşılanan vatandaşlar için kadın muhtarlar da harekete geçti. Antalya’da 20 kadın muhtar, 65 yaş ve üstü vatandaşların taleplerini yerine getirmek için adeta seferberlik başlattı. Muhtarlar, telefondan aldıkları siparişlerin yanı sıra sokak sokak gezerek yaşlı vatandaşların taleplerini dinliyor, aldıkları siparişler doğrultusunda alışverişe çıkıp yaşlı vatandaşların isteklerini ayaklarına kadar götürüyor. Hijyen kurallarına son derece önem veren kadın muhtarların bu özverili çalışması ise kolluk kuvvetleri ile belediye ekiplerinin yükünü azaltıyor.

“Kurumlarımızın yükünü hafifletmek için harekete geçtik”
Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Antalya Temsilcisi ve Uluç Mahalle Muhtarı Hülya Bozkurt, il genelinde 20 kadın muhtar olduğunu ve bunlardan 11’inin kent merkezinde, 9’unun da ilçelerde olduğunu söyledi. Tüm kadın muhtarların birbirleriyle irtibat halinde olduğunu ve yaşlı vatandaşlara yardımcı olmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Bozkurt, “Çalışmalarımızı kolluk kuvvetler, kaymakamlık ve belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Tüm kurumlarımızın yükünü hafifletmek için biz de harekete geçtik. Özellikle benim mahallem emekli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın çok fazla olduğu bir mahalle. Genellikle ilaç ve mutfak ihtiyaçları üzerine talepleri oluyor yaşlılarımızın. O an bir görevliye ulaşamadıkları zaman bizleri arıyorlar. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Onları kendi anne ve babamız gibi görüyoruz”
“Tüm kadın muhtarlarımız ilk günden itibaren çok büyük bir özveriyle çalışıyor” diyen Bozkurt, “Bir şefkatle kendi anne babamızmış gibi yaşlılarımıza ve ihtiyaç sahibi olanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu bir sorumluluktur. Çünkü muhtarın bir mesai saati yok. 7/24 görev başındayız. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz, dilerim herkes aynı hassasiyeti gösterir” ifadelerini kullandı.

“Muhtarlık gönül işidir”
Muhtarlığın bir gönül işi olduğuna vurgu yapan Üçgen Mahalle Muhtarı Aynur Baycın ise talep dahi olmadan yaşlı vatandaşların evlerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Her gün farklı sokaklardan geçmeye çalışıyorum. İhtiyacı olanlar söylüyorlar. Çoğu yaşlımıza apartmanındaki komşuları yardımcı oluyor. 112 çok yoğun olduğu için aynı gün içinde dönemeyebiliyor. Muhtarlık bir gönül işidir. Bu işi severek yapmak lazım. Ben her gün evime döndüğümde, yatağa başımı koymadan önce ‘bugün ben komşularım için ne yaptım’ diye soruyorum. Eğer bunun cevabını veriyorsam ne mutlu bana” diye konuştu.

“Ülkemizin her tarafına yerleşsinler”
Muhtarların bu özverili çalışmasından yaşlı vatandaşlar da memnun kaldı. Evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlardan Şeref Ertürk, “Bugün kuru erzak istemiştik, sağ olsun getirdi kızım. Gönül ister ki baştan aşağı muhtarlar kadın olsun. Ülkemizin her tarafına yerleşsinler. Başarıyla yöneteceklerine bütün kalbimle inanıyorum” dedi. Diğer yaşlılar da ihtiyaçlarını karşılayan görevlilere teşekkür etti.

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