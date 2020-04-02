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Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi

DHA

Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi


Aslı DURANİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin ana girişlerindeki uygulamalar ve denetimler artırıldı. Antalya'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözetim altına alınacağını açıklayan Vali Münir Karaloğlu, "Dün sadece Akseki ilçemize İstanbul'dan 150 kişi kuzugöbeği mantarı toplamaya geldiğini beyan etti. Elmalı ilçemizde de İstanbul'dan misafir gelen bir aile nedeniyle iki apartmanı karantinaya aldık. Girişlerdeki kısıtlama kararını almamızdaki gerekçe budur" dedi.
Kentte insan hareketliliğini en aza indirmeye yönelik bugüne kadar Antalya Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan tedbir ve yasaklarla ilgili uygulamalar ve denetimler dün geceden itibaren daha da artırıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle 95 vakanın ve 3 can kaybının olduğu Antalya'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile her ne şekilde olursa olun karayolu, deniz yolu, havayolu ile Antalya'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözetim altına alınması kararlaştırıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, `Çok Önemli´ başlıklı açıklamayla, "An itibariyle Antalya girişlerinde yaptığımız kontrollerimizi en üst seviyeye çıkarıyoruz. Seyahat İzin Belgesi ve çok ciddi mazereti bulunmayan hiç kimse Antalya´ya gelmeye kalkmasın. Lütfen herkes şehrinde kalsın, evinde kalsın" ifadelerine yer verdi.
AKSEKİ VE ELMALI ÖRNEĞİ
Vali Münir Karaloğlu, bu kararları almalarının perde arkasını DHA'ya anlattı. Antalya'nın Konya sınırındaki ilçesi Akseki'ye özel otomobilleriyle İstanbul'dan 150 kişinin dün kuzugöbeği mantarı toplamaya geldiğini jandarmaya beyan ettiğini belirten Vali Karaloğlu, "İşi gücü bırakmışlar, İstanbul'dan Akseki'ye Konya üzerinden gelip kuzugöbeği mantarı toplayacaklar. Jandarmaya beyanları bu yönde. Asıl amaç, vaka sayısı düşük olan Antalya'ya gelmek. Mantar toplama işin bahanesi. İki hafta mantar yemesen ölmezsin kardeşim. Bir başka konu da Elmalı ilçemizde yaşandı. İstanbul'dan misafir gelen bir aile nedeniyle Elmalı'da iki apartmanı karantinaya aldık. Bu iki olay nedeniyle kent girişlerindeki önlemleri artırdık" dedi.
'HERKES ŞEHRİNDE KALSIN'
İstanbul, Ankara veya farklı illerden Antalya'ya gelmeyi düşününlere seslenen Vali Karaloğlu, "Sakın ha bu hataya düşmeyelim. Vaka ve vefat sayısının az olduğu illere kaçmak, buralardaki sirkülasyonu daha da artıracaktır. Virüsün her yere yayılmasına ortam hazırlayacaktır. Lütfen herkes şehrinde kalsın, evinde kalsın. Peygamberimiz Hz. Muhammed, `Bir ülkede veba salgını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde salgın varsa oradan ayrılmayın´ buyurmuştur" diye konuştu.
TİCARİ ARAÇLAR VE İŞÇİ SERVİSLERİ HARİÇ
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun karayolu, deniz yolu, havayolu ile Antalya´ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözetim altına alınacağı yönündeki kararının, ekonomik faaliyetleri içeren ticari araçları ve işçi servislerini kapsamadığını açıkladı. Karaloğlu, bunlar dışında kalan özel araçlar dahil, tüm arazlar için alınan kararın geçerli olduğunu kaydetti.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Antalya'ya İstanbul ve Ankara girişlerinin yapıldığı Döşemealtı ilçesi Selimiye Giriş noktasında yapılan kontrol en üst seviyeye çıkartıldı. İl genelindeki tüm kent girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Polis, jandarma, sağlık ekipleri kente giriş yapan kişilerin ateşini ölçerek, seyahat belgelerini inceledi. Antalya'da ikamet etmeyen kişilerin girişine izin verilmedi ve araçlarıyla geri çevrildi. Antalya'da ikamet eden kişilere önemli uyarılarda bulunan ekipler, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'dan alınan karar doğrultusunda 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. Polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı giriş noktasında, sadece kamyon ve tırların girişine izin verilmeye başlandı.
OTOMOBİL ALMAYA GELDİ
Bir iş için gittiği İstanbul'dan Antalya'ya gelen ve ikamet adresi Antalya olan Erdal Arslan (43) "Kendi evimizde karantinaya gireceğiz. Sağlık her zaman önemlidir" dedi.
Balıkesir'den Antalya'ya otomobil almaya gelen Hüseyin Erdemirli, kent girişindeki kontrol sonrasında Antalya'ya girişlerine izin verilmediğini belirterek, "Onca yolu geri döneceğiz. O kadar yol başa geldik" diye konuştu.
İstanbul'dan gelen Eren Kuyucu (23), "O kadar yolu aracımızla geldik ama kente giremiyoruz. Mağdur olduk nasıl içeri gireceğimizi bilmiyoruz. Araba alıp geri dönecektim. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Kentin girişinde de yaklaşık 1 buçuk saat bekledik" dedi.
Giriş noktasında ateşi ölçülen İhsan Acet (45), "İstanbul'dan geliyorum. İkametgahım Antalya'da. Alınan kararlara uyup evde kalacağız. Devletimizin yanındayız" diye konuştu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURANİbrahim LALELİ
2020-04-02 12:11:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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