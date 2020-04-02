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Vali Karaloğlu: “Antalya’da üretim sorunsuz devam ediyor”

İHA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koordinesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya Tarım ve Orman Temsilcilerinin katıldığı video konferans toplantısında,

Vali Karaloğlu: “Antalya’da üretim sorunsuz devam ediyor”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koordinesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya Tarım ve Orman Temsilcilerinin katıldığı video konferans toplantısında,
“Antalya’da üretim sorunsuz devam ediyor” dedi.

Vali Münir Karaloğlu video konferans toplantısında Antalya’daki üretimin detaylarını anlattı. Karaloğlu, Antalyalı çiftçilerin, dünyayı saran korona virüs tehdidin olduğu şu günlerde de gece gündüz demeden çalışmaya ve üretmeye devam ettiğini belirtti.
Video konferans toplantısında Antalya’daki üretim hakkında Bakan Pakdemirli ve Bakan Çavuşoğlu’na açıklama yapan Vali Münir Karaloğlu “Antalya’da üretim son gaz devam ediyor. Antalya’da çiftçimiz işinin başında. Şu anda arz bakımından herhangi bir sorunumuz yok. Hallerimiz çalışıyor, çiftçimiz üretiyor” diye konuştu.

“Fiyatlarda düşüş var”
Söz konusu virüs tehdidi sürecinde çiftçilerin bazı sıkıntılarının olduğuna da değinen Vali Karaloğlu“ Özellikle hallerde oluşan fiyatlarda bazı kalemlerde fiyat düşüklükleri oldu. Özellikle iç piyasadaki daralma ve ihracatı karayoluyla yapmanın zorlaşmasıyla fiyatlarda düşüş var. Eğer fiyatlar böyle devam ederse çiftçimizin zorlanacağını görüyoruz. Onun için mutlaka ihracatın önünü açmamız lazım. Karayoluyla mümkün değilse hava kargo yoluyla çözmemiz lazım” şeklinde ifadeler kullandı.

Hava yolu ile ihracat planı
THY Kargo ile ihracatın yeniden yükseltilebileceğine dikkat çeken Karaloğlu, bu konuda çiftçinin fiyat yüzünden mağdur olmaması için THY ve BAİB ile görüşmeler gerçekleştirdiğine değinerek, en kısa sürede olumlu gelişmeler olacağının müjdesini verdi. Hava yolu ile ihracatı canlandırarak çiftçinin zarar etmemesini planladıklarına vurgu yapan Karaloğlu, THY’nin kargo köprüsü kurması için Bakan Pakdemirli ve Bakan Çavuşoğlu’ndan yardım beklediklerini ifade etti.

“Çiftçimizi ayakta tutmak için desteğe ihtiyaç var”
Özellikle marul, yeşil soğan, maydanoz ve kesme çiçek üretiminde piyasanın daralmasıyla birlikte çiftçilerin zararlarının da arttığına dikkat çeken Karaloğlu, “Yeşillik diye tabir ettiğimiz ürünlerde en büyük pazarımız Ankara ve İstanbul’du, oradan talep gelmeyince de fiyatlar çok düşmüş durumda. Yine Antalya Türkiye’de en fazla kesme çiçek üreten ve ihraç eden illerimizden bir tanesi; ihracat olmadığı için şu anda kesme çiçek tamamen durmuş durumda. Allah’tan kesme çiçekte seranın son kısmındaydık ama yine de çiftçimizin bir zararı var. Çiftçimizi ayakta tutmak için bu sektörde de desteklere ihtiyacımız var” dedi.

“Antalya’da üretim devam edecek”
Tohumdan fideye, fidana, ilaçtan gübreye kadar bütün tedarik zincirinin şu süreçte Antalya’da kesintisiz devam ettiğinin altını çizen Karaloğlu, “Çiftçimizin işine gidip gelmede bir sorunu yok. Çiftçimiz işinin başında malın piyasaya arzında bir sorun yok hallerimiz çalışıyor. Sayın Bakanım fiyat konusunda eğer bir ayarlama yapabilirsek ihracatın önünü açabilirsek Antalya’da tarım sektörü üretmeye devam edecek” şeklinde konuştu.

Bakandan çiftçilere müjde
Vali Karaloğlu’nun açıklamasının ardından çiftçileri bu süreçte yalnız bırakmayacaklarına değinen Bakan Pakdemirli, Antalyalı çiftçilere ‘Değerli Yörük Kardeşlerim’ diye seslenerek “Antalya’ya Ankara’dan selam yollamak olmaz. Antalya’ya müjdelerimiz var” dedi.
Bakan Pakdemirli Bakanlık olarak yapacaklarını şöyle sıraladı:
“Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi devam ediyor. 13. etap kapsamında Antalya ilinde onaylanan 59 projenin toplam proje tutarı 70 milyon olup, üreticilerimize projeleri için 32 milyon lira hibe desteği vereceğiz. Antalya’ya özellikle şunu yaptık. Evrakı tam olan projelerin hepsini imzaladık, onayladık. Antalya ilimizi Türkiye örtü altı ve açıkta başta kahve olmak üzere tüm tropik meyvelerin üretimi üssü haline getirmeyi planlıyoruz. Bu yıl bin 400 çiftçimize video konferansla eğitim vereceğiz. Bal üretimini geliştirmek için iki bal ormanı daha tesis edeceğiz. Orman köylerinde yaşayan ailelere 2,5 milyon hibe desteği vereceğiz. Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan çiftçilere bu zor günlerde finansal destek sağlamak için nisan, mayıs ve haziran ayı kiralarını 6 ay süreyle ertelemiş olduk. Sizlere bir telefon kadar yakınım çiftçimizin ne sorunu varsa bana ulaştırsın. Elimizden geleni yapacağız. Siz korkmadan çekinmeden üretmeye devam edin. Elinizi topraklarınızdan, hayvanlarınızdan çekmeyin. Bakanlık olarak arkanızdayız. Gerekirse tarlanızdaki tüm ürünü devlet olarak biz satın alırız”
Gıda temini konusunda vatandaşların endişeye kapılmaması gerektiğini kaydeden Pakdemirli, “Biz sizin için tarlamızda bahçemizde seramızda ahırımızda işimizin başında personelimizle üreticimiz ve çiftçimizle üretmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz” mesajını verdi.

“Devletimiz üreticimizi mağdur etmeyecektir”
Toplantıya video konferansla bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Antalya’nın ürün çeşitliliği bakımından ülkenin en zengin illerden olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, ”Özellikle zor süreçlerde devletimiz bu desteğini artırmıştır. Ben inanıyorum ki bu dönemde de devletimiz, hükümetimiz diğer sektörlerde olduğu gibi tarımda da üreticimizi mağdur etmeyecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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