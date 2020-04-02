Sokak ortasında dansöz oynatarak doğum günü partisi yapan gençlere polisten baskın 51 kişilik grupta yer alanlara 392’şer lira para cezası kesildi

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Antalya’da trafiğe kapalı alanda drift atıp, sokak ortasında dansöz oynatarak doğum günü partisi düzenleyen 51 kişilik gruba polis müdahalede bulundu. Gençler, sosyal mesafe kuralına göre sıraya dizilip kimlik kontrolüne tabi tutulurken 392’şer lira para cezası kesildi.

Olay, dün gece Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki trafiğe kapalı ana yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonlarıyla haberleşerek parti yapmak için anlaşan kızlı erkekli 51 kişilik grup, akşam saatlerinde buluştu. İddiaya göre grup üyeleri önce araçlarının etrafında toplanıp doğum günü partisi için yüksek sesle müzik açarak dansöz oynattı, pasta kesti. Ardından drift atmaya başlayan gençler, başka bir alanda tekrar buluştu.



Etrafları kuşatıldı

Bölgede devriye gezen trafik ekipleri, seslerin geldiği noktaya yöneldiğinde gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bölgeye istenen takviye ekiplerin polis, gençlerin etrafını kuşatarak baskın düzenledi. Ekipler, cadde ortasında aralarında sosyal mesafe kuralına uygun olarak dizdiği gençlere kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Polis, Korona virüs salgını konusunda uyarılarda bulunmasının ardından tek tek çağırdığı 51 kişiye Kabahatler Kanunu’nu gereği 392’şer lira para cezası kesti.

(SMASA



Sokak ortasında dansöz oynatarak doğum günü partisi yapan gençlere polisten baskın

51 kişilik kızlı erkekli gruba 392’şer lira para cezası kesildi

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