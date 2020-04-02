Antalyaspor Kulübü Derneği'nden Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin TL'lik destek

Antalyaspor Kulübü Derneği, Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin TL'lik bağışla destek oldu.

Antalyaspor Kulübü Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de içinde bulunduğu koronavirüs pandemisi nedeniyle olağanüstü günler yaşandığı hatırlatıldı. Daha önce özellikle Türk insanının ruhunda bulunan dayanışma olgusunun bu günlerde çok daha yüksek bir şekilde cereyan ettiğine dikkat çekilen açıklamada bu zorlu günlerde bu dayanışmanın asla bitmeyeceğinin bir kez daha farkına varmış olmaktan mutluluk verici olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Covid19 salgınının alınan tedbirlere rağmen artması öngörülürken, sağlık sistemimizin daha güçlü işlemesi adına Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi olarak bizler de üzerimize düşen görevin farkındayız.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına duyarlılık göstererek Milli Dayanışma Kampanyasına biz de katılıyoruz. Antalyaspor Kulübü Derneği olarak, ‘Biz Bize Yeteriz’ söylemiyle, Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin TL ile katkıda bulunduk. Bir spor kulübü olarak bizlerin açtığı yolda, özellikle Antalyamızdaki herkesi gücü ölçüsünde destek olmaya çağırıyoruz."

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