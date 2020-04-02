Antalyaspor ve Alanyaspor'dan dayanışma için 500'er bin TL



Tolga YILDIRIM / ANTALYA (DHA) Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 500'er bin TL destekte bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na, spor kulüplerinden de destek geldi. Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, kampanyaya 500'er bin TL destekte bulundu. Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi adına yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına duyarlılık göstererek Milli Dayanışma Kampanyasına biz de katılıyoruz. Antalyaspor Kulübü Derneği olarak, 'Biz Bize Yeteriz' söylemiyle, Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin TL ile katkıda bulunduk" denildi.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada ise "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına Aytemiz Alanyaspor Kulübü olarak tam destek veriyoruz. Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız 500 bin TL katkıda bulunuyor. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" ifadeleri yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-04-02 15:07:55



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