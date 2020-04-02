Alanyaspor’dan Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin TL'lik destek

Aytemiz Alanyaspor, Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin TL'lik bağışla destek oldu.

Aytemiz Alanyaspor’dan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de içinde bulunduğu koronavirüs pandemisi nedeniyle olağanüstü günler yaşandığı hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına Aytemiz Alanyaspor Kulübü olarak tam destek veriyoruz. Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız 500 bin TL katkıda bulunuyor. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.