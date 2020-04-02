Antalya'da bazı caddelerde sosyal mesafeye uyulmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya'da bazı caddelerde sosyal mesafeye uyulmadı

DHA

Antalya'da bazı caddelerde sosyal mesafeye uyulmadı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da çoğu vatandaş, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler konusunda hassasiyet gösterirken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe gibi önlemlere uymadığı gözlendi. Cep telefonunu tamir ettirmek için dışarıya çıkan 85 yaşındaki vatandaş, zabıta ekibi tarafından önce telefoncuya, sonra da evine götürüldü.
Dünyayı saran koronavirüs  nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 81 ile gönderilen tedbirler kapsamında kamu kurumlarında, iş yerlerinde ve ulaşım araçlarında düzenlemeler yapılmıştı. Düzenlemede 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına ise Antalya'da çoğu vatandaş dikkat ederken, bazı kesimlerin ihmali gözlerden kaçmadı.
Antalya'nın en işlek caddelerinden olan Kapalı Yol olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşlar yoğun olarak bulunmaya ve sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden dolaşmaya devam etti. İşlek caddedeki banka ATM'lerin önünde kuyruk oluşurken, banklarda birbirine yakın oturan vatandaşlar gözlendi. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşların sosyal mesafeye uyması konusunda uyarırken, vatandaşların banklara oturmasının da yasak olduğunu dile getirdi.
TELEFON TAMİRİ İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ
Oturulmasın diye bazı bankların şeritle çevrildiği ve A4 kağıdıyla üzerine 'Evde kal' yazıldığı dikkati çekerken, telefonunu tamire götürmek için çıktığını dile getiren 85 yaşındaki bir vatandaşı zabıta ekibi, ilk olarak telefoncuya daha sonra ise evine götürdü.
Polis ve zabıta ekipleri, cadde üzerinde yürüyüşe çıkan vatandaşları, banklara oturmamaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarmaya devam etti.
Cadde üzerinde yürüyen bazı vatandaşların ise eldiven ve maske ile önlem aldığı gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-04-02 15:18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Bazı caddelerde 'sosyal mesafe' kuralı yok
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bazı caddelerde 'sosyal mesafe' kuralı ...
(Görüntülü) Otobüslere koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otobüslere koronavirüs denetimi
Dövüp hastanelik ettiler, görüntüyü sosyal medyadan paylaştılar Silah zoruyla adam kaçırarak darp etmekten gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Dövüp hastanelik ettiler, görüntüyü sosyal medyadan ...
Kepez’de Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi kuruldu
YEREL HABERLER Kepez’de Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi kuruldu
Kemer Kaymakamlığında korona virüs toplantısı
YEREL HABERLER Kemer Kaymakamlığında korona virüs toplantısı
(Görüntülü) 'Evlere tıraşa giden berber sayısı arttı'
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Evlere tıraşa giden berber sayısı ...
Tatil için gelen Hollandalı 2 turist kontrol noktasından geri döndürüldü Kaş ilçesinin giriş çıkışlarında olağanüstü denetim
YEREL HABERLER Tatil için gelen Hollandalı 2 turist kontrol ...
Antalyaspor ve Alanyaspor'dan dayanışma için 500'er bin TL
YEREL HABERLER Antalyaspor ve Alanyaspor'dan dayanışma için 500'er ...
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişiye ceza (3)
YEREL HABERLER Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 ...
Kemer Belediyesi ilçeyi arazözlerle dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi ilçeyi arazözlerle dezenfekte ediyor
Alanyaspor’dan Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin TL'lik destek
YEREL HABERLER Alanyaspor’dan Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin ...
Türkiye turizm sezonunu Rusya ve Doğu Avrupa ile açacak Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır: “Sezon açıldıktan sonra başlangıç Rusya, ardından da Doğu Avrupa’dan olacak” “Türkiye’deki vaka sayısında stabil bir duruma gelindikten sonra bize misafir gönderen ülkelerde de aynı şartlar taşınırsa muhtemelen Mayıs sonunda, Haziran başında biz sezonu başlayacağımızı ümit ediyoruz” “Biz yine boş durmuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımızla birlikte, bakanlığımızın tanıtım çalışmalarına karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, bu süreci boş geçirmeden önümüzdeki süreçteki strateji ve hedeflerimizi belirliyoruz”
YEREL HABERLER Türkiye turizm sezonunu Rusya ve Doğu Avrupa ile ...
Başsavcı Yasin Emre: “Alanya Cezaevi’nde korona virüsü konusunda hiçbir tehdit yoktur”
YEREL HABERLER Başsavcı Yasin Emre: “Alanya Cezaevi’nde korona ...
(Görüntülü) Yenilenen evine sokağa çıkma yasağından sonra yerleşecek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yenilenen evine sokağa çıkma yasağından ...
Antalyaspor Kulübü Derneği'nden Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin TL'lik destek
YEREL HABERLER Antalyaspor Kulübü Derneği'nden Milli Dayanışma ...
Harabe evi yenilendi, sokağa çıkma yasağından sonra yerleşecek
YEREL HABERLER Harabe evi yenilendi, sokağa çıkma yasağından sonra ...
(Görüntülü) Yasak kararı alan Vali: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasak kararı alan Vali: Aynı gün 150 ...
(Görüntülü) Yasak kararı alan Vali: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasak kararı alan Vali: Aynı gün 150 ...
(Görüntülü) Emekli antrenör, 'Hırvat kadın asker'in oyununa gelmedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Emekli antrenör, 'Hırvat kadın asker'in ...
Başkan Uysal’dan "Maske takalım" çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Uysal’dan "Maske takalım" çağrısı
(Görüntülü) Ailesine kızdı, evi yaktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ailesine kızdı, evi yaktı
Sokak ortasında dansöz oynatarak doğum günü partisi yapan gençlere polisten baskın 51 kişilik grupta yer alanlara 392’şer lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Sokak ortasında dansöz oynatarak doğum günü partisi ...
Vali Karaloğlu: “Antalya’da üretim sorunsuz devam ediyor”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: “Antalya’da üretim sorunsuz devam ...
Döşemealtı Belediyesi'nden 65 yaş üzeri 600 kişiye gıda yardımı
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesi'nden 65 yaş üzeri 600 kişiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X