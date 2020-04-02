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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi (3)

DHA

Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi (3)


MANTAR TOPLANMASI YASAKLANDI
Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, kuzugöbeği mantarının toplanmasının yasaklandığını duyurdu. Kaymakam Hülür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul ve diğer illerden gelenleri engellemek için 3 farklı kontrol noktası oluşturuyoruz. Seyahat İzin Belgesi ve çok önemli mazereti olmayanlara kesinlikle izin verilmeyecektir. İstanbul ve diğer illerden gelenlere 14 günlük sıhhi gözetim tedbiri uygulanacak, uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası, tekrarı halinde idari ve adli işlem uygulanacaktır. İlçemiz genelinde büyük rağbet gören 'kuzu göbeği' mantarının toplanması ve benzeri faaliyetler yasak olup, yapılması halinde idari ve adli işlem başlatılacaktır."
Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN
2020-04-02 17:39:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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