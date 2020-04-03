Antalya Emniyetinden Korona denetimi

Antalya'da korona virüsle mücadele kapsamında emniyet birimleri toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 3 bin 211 yolcu bilgilendirildi, 6 araca ise cezai işlem uygulandı.

Antalya genelinde şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarında emniyet birimleri tarafından denetim yapıldı. Sürücülere ve yolculara kurallara uymaları hususunda bilgilendirme yapıldı ve salgın nedeniyle zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Denetimlerde 45 ticari araç, 307 toplu taşıma aracı, 53 hususi araç, 31 otogar giriş çıkışı olmak üzere toplam 436 araç kontrol edildi, toplam 3 bin 211 yolcu bilgilendirildi, 6 araca ise cezai işlem uygulandı.



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