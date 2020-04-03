Kaş Belediyesinden evde sağlık hizmeti

Antalya’nın Kaş Belediyesi yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlara yönelik evde sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların sağlık kontrollerini evinde yapıyor.

Kaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Kaş Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Evde Sağlık Hizmeti ekipleri, evde sağlık hizmeti talebinde bulunan hastaları evlerine giderek önce tespit ediyor. Ardından muayene edilen hastaların periyodik olarak takibi gerçekleştiriliyor.

Hiç bir ücret alınmaksızın hasta muayenesi, yaşlı, yatalak ve felçli bakımı, yatak yarası bakımı, serum takılması, pansuman, enjeksiyon, sonda değişimi ve şeker, tansiyon takibi gerçekleştirilirken, yaşlı, yatalak, engel, yatağa bağımlı engelli, kimsesiz hastalara sağlık hizmeti belirlenen periyotlar şeklinde veriliyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Sosyal belediyecilik anlayışı gereği her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız mümkün olduğu kadar daha çok vatandaşımıza bu hizmeti götürmek” dedi.

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