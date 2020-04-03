Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eski kocasının silahla yaraladığı kadın dehşet anlarını anlattı "Beni yaraladığı gün, 'Bu, bununla bitmeyecek' diyerek tehdit edip ayrıldı" Uzaklaştırma kararı bittikten 2 gün sonra yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı Sağ ayağında his kaybı olan ve yürüyememe riski bulunan Çiğdem Bal: "Korkuyorum, dışarı çıkarsa bana yeniden zarar verebilir, şimdi yaraladı ama sonra öldürecek, bunun garantisi yok" "Hak ettiği en ağır cezayı alsın" Saldırganın elinde silahla kadını takip etme ve olay sonrası kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Antalya'da uzaklaştırma ceza süresi biten eski eşi tarafından takip edilip, tabancayla vurulan 1 çocuk annesi Çiğdem Bal, korku içinde olduğunu ve saldırganın en ağır cezayı almasını istedi. Bal, "Korkuyorum, dışarı çıkarsa bana yeniden zarar verebilir. Beni vurduktan sonra 'Bu, bununla bitmeyecek' dedi. Şimdi yaraladı ama sonra öldürecek, bunun garantisi yok" dedi. Saldırganın elinde silahla kadını takip etme ve olay sonrası kaçma anıyla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Eski kocasının silahla yaraladığı kadın dehşet anlarını anlattı "Beni yaraladığı gün, 'Bu, bununla bitmeyecek' diyerek tehdit edip ayrıldı" Uzaklaştırma kararı bittikten 2 gün sonra yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı Sağ ayağında his kaybı olan ve yürüyememe riski bulunan Çiğdem Bal: "Korkuyorum, dışarı çıkarsa bana yeniden zarar verebilir, şimdi yaraladı ama sonra öldürecek, bunun garantisi yok" "Hak ettiği en ağır cezayı alsın" Saldırganın elinde silahla kadını takip etme ve olay sonrası kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Antalya’da uzaklaştırma ceza süresi biten eski eşi tarafından takip edilip, tabancayla vurulan 1 çocuk annesi Çiğdem Bal, korku içinde olduğunu ve saldırganın en ağır cezayı almasını istedi. Bal, "Korkuyorum, dışarı çıkarsa bana yeniden zarar verebilir. Beni vurduktan sonra 'Bu, bununla bitmeyecek' dedi. Şimdi yaraladı ama sonra öldürecek, bunun garantisi yok" dedi. Saldırganın elinde silahla kadını takip etme ve olay sonrası kaçma anıyla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Konyaaltı ilçesinde geçtiğimiz 21 Mart sabahı yaşanan olayda, 1 çocuk annesi 41 yaşındaki Çiğdem Bal, 5 yıl önce ayrıldığı eski eşi Durmuş K. (43) tarafından takip edilip, tabancayla sağ kasığından vuruldu. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Bal, tedavisinin ardından taburcu oldu. Kurşunun sağ kasığından girip çıkması nedeniyle his kaybı bulunan kadın, ayağının üzerine basamıyor ve koltuk değnekleriyle güçlükle yürüyebiliyor. Sağlık sektöründeki işini kaybeden, yürüyememe sorunuyla da karşı karşıya kalan Çiğdem Bal, kendisini bu hale getiren eski eşi Durmuş K.’nin en ağır cezayı almasını istedi. Bal, balkona çıktığı zaman bile büyük korku içinde olduğunu dile getirdi.

"Tabancayla koşarak geldi"
Öte yandan, Durmuş K.’nin elinde tabancayla, market poşetleriyle apartman bahçesine giren Çiğdem Bal’ın arkasından geldiği, olayın ardından birkaç saniye yaralı kadına bakıp, uzaklaştığı görüldü.

"Uzaklaştırma kararı bitince vurmuş"
Durmuş K.’nin, olaydan yaklaşık 1 ay önce, yine aynı yere giden Çiğdem Bal’ı takip edip darp ettiği, genç kadının bunun üzerine darp raporu aldığı öğrenildi. Darp raporu ile savcılığa başvuran Çiğdem Bal, Durmuş K.’ye 1 ay uzaklaştırma cezası aldırmıştı. Durmuş K.’nin uzaklaştırma cezası bitikten 2 gün sonra Çiğdem Bal’ı takip edip, silahla yaraladığı belirtildi.

Ölüm tehdidi aldı
Evine hapsolan 1 çocuk annesi Çiğdem Bal, yaşadıklarını güçlükle anlattı. Çiğdem Bal, eski eşi Durmuş K. ile aynı apartmanda yaşadıkları için tanıştıklarını ve 1 yıl içinde evlendiklerini söyledi. 2.5 yıl evli kaldığını ve bu geçen sürede sürekli kavga ettiklerini ifade eden Bal, “Sürekli benle tartışırdı, kavga edip, dayak atardı. Bu kadar süre nasıl sabrettim diye sorulursa, 'Kimse bir şey söylemesin, kimse bir şey duymasın' diye sabrettim. Çünkü bir tane de çocuğum vardı. Daha sonra ayrılmaya karar verdim. Boşanma davası açtığımda, şahsın erkek kardeşi ayrılmamamız için beni sürekli tehdit etti. 'Öldürürüz, dağa kaldırırız' dediler. Boşanma davasında ilk celsede boşandık” dedi.

"Darp edilince,uzaklaştırma kararı aldırdı"
2014 yılında boşandıklarını ve aradan geçen 5 yılda eski eşini hiç görmediğini dile getiren Çiğdem Bal, “Ama kısa süre önce yeniden karşıma çıktı. Yeniden 'seni seviyorum, bir araya gelelim' gibi mesajlar aldım. Ama olmayacağını, arkadaş kalmak istediğimi söyledim. Bu sözlerime rağmen beni yine rahat bırakmadı. Beni yaralamadan yaklaşık bir ay önce yine arkadaşımın yanına kahvaltıya gitmiştim. Beni yine takip etmiş. Arkadaşımın evine geldi, bana hakaret, küfürler etti. Boğazımı sıktı, kafama yumruk attı, ayaklarıma bastı. Ağır kelimeler sarf etti. Darp raporu alıp, savcılığa başvurdum. Şahıs hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildi. 19 Mart’ta uzaklaştırma kararı bittikten sonra 21 Mart’ta geliyor yine beni takip edip, silahla ayağımdan vurdu” diye konuştu.

"Bununla bitmeyecek"
Şahsın arkasından takip ettiğini belirten Bal, ”’Yapma’ dememe kalmadan vuruyor. Daha sonra birkaç saniye bekliyor. Bana bakıyor. ‘Bu bununla bitmeyecek’ diyerek tehdit edip ayrılıyor” dedi.
Kurşunun sağ kasığından girip çıktığını kaydeden Bal, “Sağ ayağımı hissetmiyorum, üzerine basamıyorum. Ağrılarım var. Yürüyüp yürüyemeyeceğim bile belli değil. Bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

"En ağır cezayı alsın"
Canına kasteden eski eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Bal, “Kısa süreli ceza alıp çıkmasını istemiyorum. Hak ettiği en ağır cezayı alsın. Korkuyorum. Dışarı çıkarsa bana yeniden zarar verebilir. Şimdi yaraladı ama sonra öldürecek. Bunun garantisi yok. Beni çocuğumla, öldürmekle tehdit ediyor. Çocuğuma bir şey yapar diye daha çok korkuyorum. Çıkar gelirse, aynı şeyi yapabilir. ‘Seviyorum’ derken bunu yapıyorsa, nefret ediyorsa neler yapmaz diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.
Adalete güvendiğini kaydeden Bal, “Hayatımı tek başıma yaşıyorum. Her şeyden mahrum kaldım işim yok, belki yürüyemeyeceğim. Ölmedim şükür. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Balkona çıkmaya korkuyorum. Orada bile sağıma soluma bakıyorum. Çocuğumu markete gönderirken bile korkuyorum. En ağır cezanın verilmesini istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI REHİN ALDI, 'KORONAVİRÜSLÜYÜM' DİYEREK POLİSE TÜKÜRDÜ 
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI REHİN ALDI, ...
Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, ...
Drift atan ehliyetsiz genç, polisi görünce kontak anahtarını bile almadan aracı bırakıp kaçtı Drift atarken yakalandığı otomobilin değeri kadar para cezası yedi Araç sahibi basın mensuplarına, “Çekme seni bulup hesabını sorarım” dedi. Aracın drift atması ve içindekilerin aracı bırakıp kaçması görüntülere yansıdı
YEREL HABERLER Drift atan ehliyetsiz genç, polisi görünce kontak ...
Kemer Lise Caddesi yenileniyor
YEREL HABERLER Kemer Lise Caddesi yenileniyor
Kaş Belediyesinden evde sağlık hizmeti
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinden evde sağlık hizmeti
Okçulukta hedef sağlık, rakip korona
YEREL HABERLER Okçulukta hedef sağlık, rakip korona
Antalya’da bıçaklı kavga:1 ölü
YEREL HABERLER Antalya’da bıçaklı kavga:1 ölü
Dükkan komşusu kavgada bıçakladı, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Dükkan komşusu kavgada bıçakladı, hastanede ...
(Görüntülü) Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
(Görüntülü) Salhildeki karavanlarda izole yaşam
YEREL HABERLER (Görüntülü) Salhildeki karavanlarda izole yaşam
(Görüntülü) Hollandalı çift, marinadaki yatlarında koronavirüsten korunuyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hollandalı çift, marinadaki yatlarında ...
Antalya Emniyetinden Korona denetimi
YEREL HABERLER Antalya Emniyetinden Korona denetimi
Sahildeki karavanlarda izole yaşam
YEREL HABERLER Sahildeki karavanlarda izole yaşam
Hollandalı çift, marinadaki yatlarında koronavirüsten korunuyor
YEREL HABERLER Hollandalı çift, marinadaki yatlarında koronavirüsten ...
(Görüntülü) Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüp kameraya çektiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüp ...
Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi (3)
YEREL HABERLER Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar ...
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüp, kameraya çektiler
YEREL HABERLER Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüp, kameraya ...
Başkan Böcek’ten dayanışma çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Böcek’ten dayanışma çağrısı
(Görüntülü) Başsavcı Emre: Cezaevlerindeki tüm hükümlü ve tutuklular bize emanet
YEREL HABERLER (Görüntülü) Başsavcı Emre: Cezaevlerindeki tüm ...
(Görüntülü) PTT şubelerinde 1000 lira kuyruğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) PTT şubelerinde 1000 lira kuyruğu
Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi (2)
YEREL HABERLER Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar ...
(Görüntülü) Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 ...
Alanya’da kumar oynanan apartman dairesine baskın: 8 gözaltı Şüphelilere para cezası yağdı
YEREL HABERLER Alanya’da kumar oynanan apartman dairesine baskın: 8 ...
(Görüntülü) Bazı caddelerde 'sosyal mesafe' kuralı yok
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bazı caddelerde 'sosyal mesafe' kuralı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X