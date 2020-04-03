Gazipaşa Kaymakamı Öztürk pazarı denetledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gazipaşa Kaymakamı Öztürk pazarı denetledi

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde her Cuma kurulan yaş sebze ve meyve pazarında ek tedbirler hayata geçti. Pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılırken, belirlenen alanlar dışındaki yerler bariyerlerle kapatıldı. Pazar tezgahları en az 3 metre olacak şekilde düzenlendi ancak bazı pazarcıların bu kurala uymadığı görüldü. Zabıta ekipleri pazara gelen vatandaşların ellerini dezenfekte etmesini istedi. Zabıta ekipleri ve polis, vatandaşları sık sık sosyal mesafenin korunması konusunda uyardı. Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, her Cuma kurulan yaş sebze ve meyve pazarında denetlemelerde...

Gazipaşa Kaymakamı Öztürk pazarı denetledi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde her Cuma kurulan yaş sebze ve meyve pazarında ek tedbirler hayata geçti. Pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılırken, belirlenen alanlar dışındaki yerler bariyerlerle kapatıldı. Pazar tezgahları en az 3 metre olacak şekilde düzenlendi ancak bazı pazarcıların bu kurala uymadığı görüldü. Zabıta ekipleri pazara gelen vatandaşların ellerini dezenfekte etmesini istedi. Zabıta ekipleri ve polis, vatandaşları sık sık sosyal mesafenin korunması konusunda uyardı. Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, her Cuma kurulan yaş sebze ve meyve pazarında denetlemelerde bulunarak polislerin, vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarmasını istedi.
Polis araçlarından sosyal mesafeye uyulması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda sık sık anons yapıldı. Bunun yanında Gazipaşa Belediyesi de pazar yerinin saat 19:00’a kadar açık olacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Yaşlı kadını dolandırıp 250 bin liralık altınını alan 2 kardeş yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yaşlı kadını dolandırıp 250 bin liralık ...
Yaşlı kadının tüm birikimini aldılar, "Biz de oyuna geldik" dediler Yaşlı kadını 250 bin TL dolandıran kardeşler yakalandı Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 72 yaşındaki kadının 250 bin liralık altın takılarını alıp kaçtılar Düriye Mecitoğlu: "Altınlarımı istiyorum"
YEREL HABERLER Yaşlı kadının tüm birikimini aldılar, "Biz de oyuna ...
Yaşlı kadını dolandırıp 250 bin liralık altınını alan 2 kardeş yakalandı
YEREL HABERLER Yaşlı kadını dolandırıp 250 bin liralık altınını alan ...
(Görüntülü) Okçulukta hedef sağlık, rakip korona
YEREL HABERLER (Görüntülü) Okçulukta hedef sağlık, rakip korona
Fraport TAV Antalyaspor’da altyapı yakın takipte
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor’da altyapı yakın takipte
Fen lisesi öğrencisi Kübra'dan 2 gündür haber alınamıyor En son bir minibüsten inerken görülen Kübra kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Fen lisesi öğrencisi Kübra'dan 2 gündür haber ...
(Görüntülü) BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI REHİN ALDI, 'KORONAVİRÜSLÜYÜM' DİYEREK POLİSE TÜKÜRDÜ 
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI REHİN ALDI, ...
Eski kocasının silahla yaraladığı kadın dehşet anlarını anlattı "Beni yaraladığı gün, 'Bu, bununla bitmeyecek' diyerek tehdit edip ayrıldı" Uzaklaştırma kararı bittikten 2 gün sonra yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı Sağ ayağında his kaybı olan ve yürüyememe riski bulunan Çiğdem Bal: "Korkuyorum, dışarı çıkarsa bana yeniden zarar verebilir, şimdi yaraladı ama sonra öldürecek, bunun garantisi yok" "Hak ettiği en ağır cezayı alsın" Saldırganın elinde silahla kadını takip etme ve olay sonrası kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Eski kocasının silahla yaraladığı kadın dehşet ...
Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, ...
Drift atan ehliyetsiz genç, polisi görünce kontak anahtarını bile almadan aracı bırakıp kaçtı Drift atarken yakalandığı otomobilin değeri kadar para cezası yedi Araç sahibi basın mensuplarına, “Çekme seni bulup hesabını sorarım” dedi. Aracın drift atması ve içindekilerin aracı bırakıp kaçması görüntülere yansıdı
YEREL HABERLER Drift atan ehliyetsiz genç, polisi görünce kontak ...
Kemer Lise Caddesi yenileniyor
YEREL HABERLER Kemer Lise Caddesi yenileniyor
Kaş Belediyesinden evde sağlık hizmeti
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinden evde sağlık hizmeti
Okçulukta hedef sağlık, rakip korona
YEREL HABERLER Okçulukta hedef sağlık, rakip korona
Antalya’da bıçaklı kavga:1 ölü
YEREL HABERLER Antalya’da bıçaklı kavga:1 ölü
Dükkan komşusu kavgada bıçakladı, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Dükkan komşusu kavgada bıçakladı, hastanede ...
(Görüntülü) Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
(Görüntülü) Salhildeki karavanlarda izole yaşam
YEREL HABERLER (Görüntülü) Salhildeki karavanlarda izole yaşam
(Görüntülü) Hollandalı çift, marinadaki yatlarında koronavirüsten korunuyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hollandalı çift, marinadaki yatlarında ...
Antalya Emniyetinden Korona denetimi
YEREL HABERLER Antalya Emniyetinden Korona denetimi
Sahildeki karavanlarda izole yaşam
YEREL HABERLER Sahildeki karavanlarda izole yaşam
Hollandalı çift, marinadaki yatlarında koronavirüsten korunuyor
YEREL HABERLER Hollandalı çift, marinadaki yatlarında koronavirüsten ...
(Görüntülü) Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüp kameraya çektiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüp ...
Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi (3)
YEREL HABERLER Antalya Valisi Karaloğlu: Aynı gün 150 kişi mantar ...
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüp, kameraya çektiler
YEREL HABERLER Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüp, kameraya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X