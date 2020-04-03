Yaşlı kadının tüm birikimini aldılar, "Biz de oyuna geldik" dediler Yaşlı kadını 250 bin TL dolandıran kardeşler yakalandı Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 72 yaşındaki kadının 250 bin liralık altın takılarını alıp kaçtılar Düriye Mecitoğlu: "Altınlarımı istiyorum"

Antalya'da yaşlı kadını 250 bin TL dolandıran kardeşler yakalandı. Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 72 yaşındaki kadının 250 bin liralık altın takılarını alıp kaçan 2 kardeş, altınları tanımadıkları bir kişinin talimatıyla aldıklarını ve buluşup aynı kişiye verdiklerini iddia ettiler ancak tutuklanmaktan kurtulamadılar. Şüphelilerin yakalanmasına sevinen Düriye Mecitoğlu ise altınlarının da bulunmasını istedi.

Olay, Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Kızıyla birlikte Eski Hisar Mahallesi çevreyolu üzerindeki evinde yaşayan 72 yaşındaki Düriye Mecitoğlu, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların oyununa geldi.

Telefonda, Manavgat’ta işlenen cinayete adının karıştığının söylenmesi üzerine ne yapacağını şaşıran ve korkudan kimseye bir şey söyleyemeyen yaşlı kadın telefonda söylenilenleri harfiyen yerine getirdi ve dolandırıcılara 250 bin lira değerindeki altınlarını kendi elleriyle teslim etti.

Saat 11.00 sıralarında gelen telefonun ardından kızına da bir şey söylemeden Aşağı Hisar Mahallesi'nde bulunan ve altınlarının olduğu diğer evine gelen Düriye Mecitoğlu, eve gelen üzerinde kapüşonlu mont bulunan maskeli şahsa altınlarını teslim etti. Akşama kadar sürekli telefon açılarak oyalanan yaşlı kadın, akşam dolandırıldığını anlayınca olayı ilk olarak oğluna anlattı. Oğlunun haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaşlı kadından olay hakkında bilgi aldı ve dolandırıcının eve gerip çıkışını gören kamera görüntülerini izledi. Kameralardan birisinde maskeli dolandırıcının eve girip altınları aldıktan sonra koşarak uzaklaşmasını gösterirken, bir başka kamerada ise dolandırıcının bir başka kişiyle evin yan tarafına gelmesi ve bir süre çevreyi gözetlemesi kayıtlara girdi.



Güvenlik kamera görüntüleri izlendi

Olayın ardından çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri evde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından dolandırıcılığa karışan şüphelileri belirledi. Asayiş Büro ekipleri bir akaryakıt istasyonunda şahısların tuvaleti kullanıp alışveriş yaptıklarını belirledi. Yüzleri açıkça görülen şahısların Mehmet Ali Doksan ve Yusuf Doksan isimli 2 kardeş olduğu belirlendi. Şüpheliler Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya’da ikametinde gözaltına alındı. Manavgat’a getirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



"Adımızın FETÖ olayına karıştığını söyleyen tanımadığımız bir kişi tarafından yönlendirildik"

Mehmet Ali Doksan verdiği ifadede aynı evde kaldıkları ağabeyi Yusuf’u, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan bir kişinin aradığını belirterek, "Burdur Bucak’ta üniversitede okurken kaldığı yurtla ilgili adının FETÖ olayına karıştığını bu nedenle Manavgat’ta vereceği adrese giderek yaşlı kadından bir paket almasını söyledi. Abimle birlikte otobüse binerek Manavgat’a gittik. Telefonda söylenen adrese geldiğimizde benim ve abimin yüzünde beyaz maskeler vardı. Bu maskeleri telefondaki şahıs istediği için takmıştık. Telefonu abimin elinden aldığımda telefondaki şahıs bana dairenin 2’nci katta olduğunu ve evden paketi almamı söyledi. Kapıyı açan yaşlı teyze bana savcı ve muhtarı sordu. Ben de bilmediğimi söyledim. Savcı ve muhtar sorulunca ve yanımda olmadıkları için panik oldum ve koşarak aşağı indim. Ben yaşlı teyzenin evine girmedim. Evden kaçarak uzaklaşınca şahıs benim telefonumu da aradı ve bana ‘Sen ne yapıyorsun, bütün operasyonu mahvedeceksin, işin sonuna geldik onu yapmazsan abin yanacak’ dedi. Ben de ‘Abimi arayın benim bu olayla ilgim yok’ diye cevap verdim" dedi.

Daha sonra yanına abisinin geldiğini ve telefonu ona verdiğini söyleyen Doksan, "Abim telefonu aldı yanımdan uzaklaştı. 15 20 dakika sonra abimle buluştuk, elinde şeffaf buz renginde bir poşet vardı, poşetin içinde bez parçası gördüm, içindekiler görünmüyordu. Ben poşetin içinde ne olduğuna bakmadım abim de bana söylemedi. Telefondaki şahıs bir ticari taksiye binerek Serik’e, oradan otobüsle Antalya Havalimanına, otobüsten indikten sonra yeniden taksiye binerek Kundu’ya gitmemizi söyledi. Ağaçlık bir alanın yakınında taksiden inerek yürümeye başladık. Yanımıza ön kısmında 2 erkek şahsın oturduğu beyaz renkli bir otomobil geldi. Telefondaki şahıs ‘Elinizdeki paketi savcı beye verin’ dedi. Paketi sağ tarafta oturan erkek şahısa verdim. Aramızdaki tek konuşma bize 'Mehmet Ali ve Yavuz siz misiniz' şeklindeki soru oldu” dedi.

Mehmet Ali ve Yusuf Doksan kardeşler savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.



Düriye Mecitoğlu: "Altınlarımı istiyorum"

Dolandırıcılık mağduru Düriye Mecitoğlu ise dolandırıcıları kısa sürede bulan polislere teşekkür ederek, “Devletimizden kısa zamanda altınlarımın bulunmasını istiyorum” dedi.

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