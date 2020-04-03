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(Görüntülü) 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü, avukat 'kasten öldürme'ye dikkat çekti -2 

DHA

ANTALYA'da, birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi silahla korkutarak, evde rehin alan ve kendisini gözaltına alan polis memurlarına, "Ben koronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tüküren emekli astsubay Ebubekir D. hakkında; 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kamu malına zarar verme', 'görevli memura tehdit, hakaret, yaralama' suçlarından yasal işlem yapılacağı belirtildi. Ayrıca 6 polis memurunun da Ebubekir D.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

(Görüntülü) 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü, avukat 'kasten öldürme'ye dikkat çekti -2 

ANTALYA'da, birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi silahla korkutarak, evde rehin alan ve kendisini gözaltına alan polis memurlarına, "Ben koronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tüküren emekli astsubay Ebubekir D. hakkında; 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kamu malına zarar verme', 'görevli memura tehdit, hakaret, yaralama' suçlarından yasal işlem yapılacağı belirtildi. Ayrıca 6 polis memurunun da Ebubekir D.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Hande Amioğlu, şüphelide koronavirüs tespit edilmesi halinde, 'kasten öldürme' suçundan bahsedileceğine dikkat çekti. Amioğlu, tükürme fiilinin, kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide eden olumsuz davranış olarak görüldüğünü belirterek, "Yüze tükürmek, 'hakaret' suçu oluşturur. 'Hakaret' suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci maddesince 3 aydan 2 yıla kadar hapis ya da para cezası ile belirlenmiş olup, kamu görevlisine bu suçun işlenmesi halinde alt sınırı 1 yıldan az olmayacağı hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte Türk Ceza Kanunu'nda 'bulaşıcı hastalıkları bir başkasına bulaştırma' suçu, ayrı bir madde olarak düzenlenmemiştir. 'Ben koronavirüslüyüm, hepinize bulaşsın' diyerek tükürme fiilinde gerçekten koronavirüslü olup olmadığı önem taşımaktadır. Kişinin sağlık kuruluşunca yapılan testlerinde virüs taşıdığı tespit edilirse 'öldürme kastı'ndan bahsetmeliyiz. Tükürme fiilinin ölüm riski yüksek kişilere olmadığı durumda ise sadece 'yaralama' suçu gündeme gelecektir. Türk Ceza Kanunu'nda 'kasten öldürme' suçunun yerine getirdiği görev nedeniyle işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılacağı, 'kasten yaralama' suçunda ise görevi nedeniyle işlenmesi halinde 1 yıldan 3 yıla hapisle cezalandırılması öngörülür" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya
2020-04-03 15:10:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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