Muratpaşa'dan 432 vatandaşa evde bakım yardımı

Muratpaşa Belediyesi’nin korona virüsle mücadele kapsamında yeniden yapılanan evde bakım hizmetleri, ilk vakanın 11 Mart’ta doğrulanmasının ardından 216 evinden çıkamayan, kronik rahatsızlığı bulunan 216 kişinin daha yardımına koştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin evde bakım hizmetleri, Sağlık Bakanlığı’nın 11 Mart’ta ilk korona virüs vakasını doğrulamasının ardından Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatları doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Kişisel bakım ve pansuman, enjeksiyon gibi tıbbi desteği kapsayan evde bakım hizmetlerinde 1 doktor ve 6 hemşire görev alırken ekipte 2 de ambulans yer alıyor.

Muratpaşa Belediyesi, bir yanda rutin takip ettiği hastalara ziyaretlerine devam ederken virüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla birlikte kronik rahatsızlıkları olanlara yönelik getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında 216 kişinin daha yardımına koştu.

O kişilerden biri olan 90 yaşındaki Recep Albayrak, salgın öncesinde aile sağlık merkezinde düzenli olarak iğne olurken sokağa çıkma kısıtlamaları ve sağlık merkezlerini de kendisi için oluşturduğu risk dolayısıyla evde bakım hizmeti almaya başladığını anlattı. Muratpaşa Belediyesi’ne 444 80 07 numaralı telefondan ulaşmasının yeterli olduğunu anlatan Albayrak, “Maşallah, Turunç Masa da notunu aldı. Gününde gelip iğneyi vuruyor” dedi.



Düzenli iğneleri yapılıyor

91 yaşındaki Mevlut Duran ise Muratpaşa Belediyesi’nin rutin takip ettiği yaşlılar arasında yer alıyor. Önce ateşi ölçülen, tansiyonu kontrol edilen Duran’a daha sonra düzenli iğneleri yapılırken “Çok memnunum. Daha ne yapacak Belediye, her tarafı temizliyor, ihtiyacımızı görüyor. Daha ne olacak. Sağlıktan, her şeyden memnunum. Bakıyorlar” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin evde bakım hizmetleri personeli de salgın dolayısıyla hem yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan Muratpaşa sakinlerinin hem de kendi sağlıklarını korumak için Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği güvenlik düzeyinde çalışıyor. Her ziyaret öncesinde giydikleri koruyucu kıyafetleri, maske, eldiven ve bonelerini değiştiren ekipler, tüm işlemlere kişilerini vücut sıcaklığını ölçerek ve akciğerlerini dinleyerek başlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.