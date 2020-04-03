Balonlu adam tebessüm ettirdi

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)Antalya'da bir vatandaş 3 tekerlekli engelli motosikletinin arkasına taktığı rengarenk balonlarla görsel güzellik yaşattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler ve 'evde kal' çağrıları üzerine insan ve araç trafiğinin azaldığı Antalya'nın en işlek caddelerinden 100. Yıl Bulvarı üzerinde, bir vatandaş 3 tekerlekli engelli motosikletine bağladığı rengarenk balonlarla yol aldı. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği motosikletli vatandaş da kendisine gösterilen ilgiye el sallayarak karşılık verdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-04-03 16:32:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.