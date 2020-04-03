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Antalya'nın sembollerinde restorasyon sürüyor Vali Karaloğlu, Şehzade Korkut Camii ve Tekeli Mehmet Paşa Camii’ restorasyon çalışmalarını inceledi

İHA

Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın fetih sembolü Şehzade Korkut Camii ve Tekeli Mehmet Paşa Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Antalya'nın sembollerinde restorasyon sürüyor Vali Karaloğlu, Şehzade Korkut Camii ve Tekeli Mehmet Paşa Camii’ restorasyon çalışmalarını inceledi

Vali Münir Karaloğlu, Antalya’nın fetih sembolü Şehzade Korkut Camii ve Tekeli Mehmet Paşa Camii’ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.
Vali Münir Karaloğlu Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde 1616 yılında inşa edilen Tekeli Mehmet Paşa Camii ve şehre Müslüman kimliğini kazandıran, Antalya’nın fetih sembolü olan Şehzade Korkut Camii’nin restorasyon çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Karaloğlu’na, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar eşlik etti.
Şehzade Korkut ve Tekeli Mehmet Paşa Camii’lerinde çalışmaların büyük bir oranda tamamlandığını da belirten Vali Karaloğlu, “Tekeli Mehmet Paşa Camii’nde sona yaklaştık diyebiliriz. Şehzade Korkut Camii’nde ise büyük bir ilerleme var. Projeye uygun olarak çalışmalarımız sürüyor. İnşallah en kısa sürede iki camimizde çalışmalar son bulacak” dedi.
Korona tedbirlerine dikkat edilerek çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Karaloğlu, hem Türkiye’de hem dünyada virüs tehdidi olan hassas bir süreçten geçildiğini ve bu süreçte çalışmaların sosyal mesafe ve sağlık kurallarına uyularak yapıldığını belirtti. Karaloğlu da incelemeler boyunca sosyal mesafe kuralına dikkat etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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