(Görüntülü) Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti



ANTALYA?nın Alanya ilçesinde yaşayan İran uyruklu Maryam Parandvar (35), iddiaya göre Almanya?ya çalışmaya giden sevgilisinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönememesi nedeniyle 4'ncü kattaki evinin balkonundan atlayarak, intihar etti.

Alanya?nın Kestel Mahallesi?ndeki bir sitede oturan İranlı Maryam Parandvar, 4?üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Parandvar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Parandvar'ın cansız bedeni, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öğrenilen Maryam Parandvar?ın komşuları, İran uyruklu sevgilisinin bir ay önce Almanya'ya çalışmaya gittiği, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönemediği için genç kadının intihar ettiğini iddia etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-04-03 17:35:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.