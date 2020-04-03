Antalya'da 10,5 kilo eroin ele geçirildi: 2 tutuklama

Koronavirüs ile ilgili Afrika'da yayılan yalan haberler: 'Sakal kesmek iyi geliyor, siyah ciltlere bir şey olmaz'



Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, bir eve düzenlenen operasyonda 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.T.'nin doğu illerinden yüklü miktarda eroin maddesi getirdiği ve bu maddeleri C.B.'ye ait Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde bulunan bir evde depoladığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 kilo 420 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T. ve C.B., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçlarından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU

2020-04-03 20:03:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.