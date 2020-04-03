Vali Karaloğlu: "20 yaş altı için de sokağa çıkmak yasak"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "65 yaş üstü gibi 20 yaş altı için de sokağa çıkmak yasak. Toplu alanlarda maske takacağız" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 1 Nisan’da başlatılan özel araçlarla Antalya’ya giriş yasağının 30 Büyükşehri kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu. Karaloğlu, "65 yaş üstü gibi 20 yaş altı için de sokağa çıkmak yasak. Toplu alanlarda maske takacağız. Hepimiz için uyacağız, uygulayacağız" ifadelerinde bulundu.

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