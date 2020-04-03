Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü (2)

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TUTUKLANDI

Antalya'da, birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla evde rehin alan, düzenlenen operasyon sonucu yakalandıktan sonra da kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan polislere, "Ben koronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek tüküren emekli astsubay Ebubekir D. (46), polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcının talimatına istinaden yapılan işlemler sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığa sevk edilen Ebubekir D.´ye `aile içi şiddet´ suçundan adli kontrol kararı verilirken, `görevli memura hakaret suçundan´ çıkarıldığı Antalya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Sevk işlemleri sırasında şüphelinin maske, onu götüren polis memurlarının ise maske ve eldiven taktığı görüldü.

Diğer yandan Ebubekir D.´nin yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-04-03 23:16:14



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