Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya'da özel araçların kente giriş yasağının ardından çıkış yasağı da başladı Dakikalarla yasağa takılan sürücü Jandarmayı uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak taviz verilmedi Yasağa takılan ve geçerli mazereti olmayan sürücülerin araçları 00:00'dan sonra kente alınmadı, kentten çıkışına izin verilmedi Beş dakikayla yasağa takılan sürücüyü jandarmayı ikna etmeye çalıştı , bir aile ise son dakikada kontrol noktasından çıkış yaptı Yasağa takılan sürücüler jandarma ve polis ekiplerince geri gönderildi

İHA

Antalya'da özel araçların kente giriş yasağının ardından çıkış yasağı da başladı Dakikalarla yasağa takılan sürücü Jandarmayı uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak taviz verilmedi Yasağa takılan ve geçerli mazereti olmayan sürücülerin araçları 00:00'dan sonra kente alınmadı, kentten çıkışına izin verilmedi Beş dakikayla yasağa takılan sürücüyü jandarmayı ikna etmeye çalıştı , bir aile ise son dakikada kontrol noktasından çıkış yaptı Yasağa takılan sürücüler jandarma ve polis ekiplerince geri gönderildi

Antalya'da Korona virüs tedbirleri kapsamında valilik tarafınan 01 Nisan tarihinde kente giriş yasağı olarak alınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından bu gece saat 00:00'dan itibaren 30'u büyükşehir 31 ili kapsayacak şekilde girişçıkış olarak genişletilen özel araç yasağı kentte son dakika geçişleri , ikna çabaları ve geri dönüşlerine sahne oldu. Yasağa 5 dakikayla takılan ve kente giremeyen bir sürücü jandarma ekiplerini ikna edebilmek için uzun süre uğraşırken, bir aile ise son dakikada kontrol noktasından çıkış yaptı. Yasağa takılan sürücüler jandarma ve polis ekiplerince geri gönderildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınan açıklanan ve 31 şehirde yeni tip Korona virüs(Kovid19) tedbirleri kapsamında belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkış yasağı Antalya’da 13 noktada saat 00.00 itibariyle uygulanmaya başlandı.
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Korona virüs salgınına karşı açıkladığı son kısıtlamalarla ilgili 81 il valiliğine genelde gönderdi. Genelde çerçevesinde Antalya’ya giriş çıkışlar saat 00.00’dan itibaren 15 günlük süreyle durduruldu. Kentin en önemli güzergahı olan kuzey giriş noktası AntalyaBurdur Karayolunun 32'nci, kilometresindeki Selimiye yol kontrol noktasında yasak saatler 00.00 gösterdiği anda uygulanmaya konuldu. Kontrol noktasında görev yapan jandarma ve polis ekipleri saat 00.00 kadar olan sürede, il dışından seyahat izin belgesi ve ikametgah adresi Antalya olan sürücülerin geçişine izin verdi. İl dışından gelen ve Antalya’da ikametgahı olan kişilere de evlerinde iki haftalık tıbbı izolasyon altında kalmaları gereken belge düzenlendi. Yasağın çıktığı sürede yolda olan sürücülerin durumu ise ekipler tarafından değerlendirildi. Özel kıyafetli sağlık ekipleri ve jandarma her geçen sürücünün ateşini ölçtü, nereden gelip nereye gittiğini sordu. Temel ve tıbbi ihtiyaç taşıyan kamyon ve TIR sürücülerinin ateşleri de ölçüldü.
Yabancı plakalı bazı sürücüler saniyelerle kaçırdıkları geçiş hakkının ardından, geri dönmek zorunda kaldı. Yasakla birlikte karayolundan özel araçların geçmediği görüldü.

"Çocuklarımı burada bekleyeceğim"
Bursa’dan Antalya’ya gelen Yusuf Çalışkan, "Bursa'dan geliyorum 6 saattir yoldayım. Yasağı yolda öğrendim 0010' da geldim malesef alınmadık. Çocuklarımı alacaktım, şimdi onların gelmesini burada bekleyeceğim."dedi.

"Kontrol noktasında beklediler"
Kontrol noktasında bekleyen İbrahimDöne Kandemir çifti, “ Uşak’a gitmek niyetindeyiz. Çocuğumuz rahatsız onu görmek istiyoruz. 00.00’dan sonra yasak olduğu için buraya gelmek istedik. Damadım gelip bizi buradan alacak. Yasaktan önce kontrol noktasını geçmiş bulunduk”dedi.

"Beş dakika ile kaçırdım"
Bursa İnegöl’den, Antalya’da doğum yapacak kızını görmeye gelen Fehmi Özbay, “ 500 kilometre yol gelmişim beni buradan geri gönderiyorsunuz. Nasıl olur bu. Yoldaki insanlar nasıl mağdur olur. Kütahya’da bu yasağı duydum, nasıl geri dönebilirdim. İnegöl’den de giriş çıkış yasak. Özel aracımla beni izin belgesi olmadan gönderdiler. Ben buradan gitmem. 7 saatlik yol geliyorum. Saatimde beş dakika geçmiş. Kızım doğum yapacak, buraya gelmişim. Geçici seyahat belgem yok, beş dakika ile yasağa takıldım.” diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı ancak başaramadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'ya giriş- çıkışlar yasaklandı
YEREL HABERLER Antalya'ya giriş- çıkışlar yasaklandı
‘Koronalıyım’ diyerek polise tüküren şüpheli tutuklandı Adliyeye maskeli olarak sevk edildi
YEREL HABERLER ‘Koronalıyım’ diyerek polise tüküren şüpheli ...
Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü (2)
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, ...
Antalya'da sahte maske operasyonu
YEREL HABERLER Antalya'da sahte maske operasyonu
1179 araçtaki 2 bin 809 kişi, Antalya sınırından geri gönderildi
YEREL HABERLER 1179 araçtaki 2 bin 809 kişi, Antalya sınırından geri ...
Vali Karaloğlu: "20 yaş altı için de sokağa çıkmak yasak"
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "20 yaş altı için de sokağa çıkmak ...
Antalya girişinden 2 bin 809 kişi geri gönderildi
YEREL HABERLER Antalya girişinden 2 bin 809 kişi geri gönderildi
Antalya'da 10,5 kilo eroin ele geçirildi: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da 10,5 kilo eroin ele geçirildi: 2 tutuklama
Kazada yaralanan yolcu, tedavi gördüğü hastanede öldü
YEREL HABERLER Kazada yaralanan yolcu, tedavi gördüğü hastanede öldü
Jandarmadan kumar baskını Kumar oynayan 10 kişiye ve yer temine sağlayan bir kişiye toplam 46 bin 515 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Jandarmadan kumar baskını Kumar oynayan 10 kişiye ve ...
(Görüntülü) Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Almanya'daki sevgilisi korona ...
İranlı kadın sitenin bahçesinde ölü bulundu 4'üncü kattaki evinin balkondan atladığı ihtimali üzerinde duruluyor
YEREL HABERLER İranlı kadın sitenin bahçesinde ölü bulundu 4'üncü ...
Alanya pazarlarında Korona önlemi
YEREL HABERLER Alanya pazarlarında Korona önlemi
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
YEREL HABERLER Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden ...
(Görüntülü) Antalyalı kadınlardan sağlık çalışanlarına maskeli destek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalyalı kadınlardan sağlık ...
Antalya'nın sembollerinde restorasyon sürüyor Vali Karaloğlu, Şehzade Korkut Camii ve Tekeli Mehmet Paşa Camii’ restorasyon çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Antalya'nın sembollerinde restorasyon sürüyor Vali ...
Balonlu adam tebessüm ettirdi
YEREL HABERLER Balonlu adam tebessüm ettirdi
Antalyalı kadınlardan sağlık çalışanlarına maskeli destek
YEREL HABERLER Antalyalı kadınlardan sağlık çalışanlarına maskeli ...
Muratpaşa'dan 432 vatandaşa evde bakım yardımı
YEREL HABERLER Muratpaşa'dan 432 vatandaşa evde bakım yardımı
Antalya sokaklarında sıcak hava yoğunluğuna polis uyarısı Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 'Evdekal' uyarısına rağmen Antalyalıların kent merkezinde yoğunluk oluşturduğu görüldü Polis sokağa çıkan 80 yaşındaki yaşlı bir kadına önce eldiven verdi, daha sonra ekip aracıyla evine gönderdi
YEREL HABERLER Antalya sokaklarında sıcak hava yoğunluğuna polis ...
Antalya Psikososyal Destek Hattı hizmete başladı
YEREL HABERLER Antalya Psikososyal Destek Hattı hizmete başladı
Zabıtadan sosyal mesafe ve fiyat denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan sosyal mesafe ve fiyat denetimi
(Görüntülü) 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü, avukat 'kasten öldürme'ye dikkat çekti -2 
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise ...
'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü, avukat 'kasten öldürme'ye dikkat çekti/ Fotoğraf
YEREL HABERLER 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü, avukat ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X