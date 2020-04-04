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Antalya'da 10 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Antalya'da doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir şahsın saklandığı eve düzenlenen operasyonda 10 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıs tutuklandı.

Antalya'da 10 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir şahsın saklandığı eve düzenlenen operasyonda 10 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıs tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda F.T. isimli şahsın doğu illerinden yüklü miktarda eroin maddesi getirdiği ve bu maddeleri C.B. isimli şahsa ait Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde bulunan bir evde depoladıkları yönünde bilgi elde edildi. Adreste yapılan aramada şüpheli 2 şahısla birlikte, daralı ağırlığı 10 kilo 420 gram olan eroin maddesi ele geçirildi.
İşlemleri tamamlanan şüpheli F.T. ve C.B. isimli şahıslar hakkında cumhuriyet savcılığınca “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçlarından işlem yapıldı. Zanlılar sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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