Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ilçede 450 bin maske dağıtımı için adeta küçük bir ordu kurdu. 250 kişiden oluşan tam teçhizatlı ekip 450 bin yıkanabilir maskeyi ev ev dolaşıp dağıtmaya başladı

Belediye çalışanı 250 kişiden oluşan ekip özel kıyafetlerini giyip, maskelerini takıp Ali Çetinkaya stadında bir araya geldi. Saha içine sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıralanan ekibe hitap eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir hafta içinde 450 bin maskeyi her haneye ulaştıracaklarını belirtti.

Türkiye’nin daha çok maske kullanılması gerektiğini daha önceden tahmin ettiklerini dile getiren Uysal, "Dünyada maske takan ülkelerin hastalığı nasıl kontrol altına aldığını gördük. Sürdürülebilir bir maske lazım, sürekli kullan at ile olmuyor. Bununla ekonomik olarakta başetmek imkansız. Yüzde 100 pamuklu kumaştan yıkanabilir, ütülenebilir bir maske üzerinde durduk. Bunun üretimiyle ilgili girişimde bulunduk. Bir firma ile anlaşarak geçtiğimiz günlerde üretimini yaptık. Ülkemizde de herkes maske takma noktasına geldi. Bizde hazırız bir hafta içinde Muratpaşalılara yeteri kadar dağıtmak istiyoruz" dedi. Konuşmasının ardından Başkan Ümit Uysal da vatandaşlara maske dağıtımı yaptı.



"Yıkanabilir maske"

Otobüslerle stattan ayrılan 250 kişi, bugün Etiler, Konuksever ve Dutlubahçe Mahallesi'nde maske dağıtımı yapacak. Ekipler içinde 3 yıkanabilir maske ve korona virüse karşı uyarı yazısının olduğu maske poşetlerini ilçede her haneye ulaştıracak. Evde olmayanların ise kapılarına maskeleri bırakıldı.



"Maskem yoktu"

Maskesini alan 64 yaşındaki Elif Çankaya, "Belediyeye teşekkür ediyorum. Çok güzel benim maskem yoktu. Allah razı olsun herkese sağlık diliyorum. Yalnız yaşıyorum. Dışarı çıkamıyorum. Hep evdeyim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.