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Pazarda maske zorunluluğuna uymayanlara zabıtadan uyarı

DHA

Pazarda maske zorunluluğuna uymayanlara zabıtadan uyarı


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, zabıta ekipleri, koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında pazarlarda maske kullanımı ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağına uymayanları uyardı. Maskesi olmayanlar pazar alanına alınmazken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki esnafın da tezgah kurmasına izin verilmedi.
Koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında pazarlarda maske kullanımı zorunluluğu Antalya'daki pazar yerlerinde uygulanmaya başlandı. Kepez ilçesinde Dokuma semtindeki pazar yerinde zabıta ekipleri, sabah saatlerinde alana girişleri sınırlandırdı. Kapıları bariyerle giriş ve çıkış olarak ayıran zabıta ekipleri, gelenlere dezenfektan verdi. Vatandaşlara sosyal mesafe olarak adlandırılan en az 1 metre yaklaşmama kuralına uymaları için çağrıda bulunan zabıta, maskesiz olanları da içeri almadı.
Pazar içerisinde esnafa maskesiz, eldivensiz bulunmamaları için sık sık anons yapan zabıta, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü esnafın da sokağa çıkma yasağı olduğu için tezgah açmaması konusunda uyarıda bulundu. Bazı pazar esnafının 20 yaş altında olduğu ve zaman zaman maske ile eldiven kullanmadığı gözlendi. Zabıtalar, bu kişileri, pazar yerinden çıkardı.
Zabıta, pazar yerinde vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri çağrısı yaptı. Vatandaşların çoğunlukla pazar yerine maske ve eldiven takarak geldiği gözlenirken bazılarının uyarıları dikkate almadığı fark edildi. Zabıtanın, maske bulunmadığı için pazar alanına almadığı Melike İzci, "Zabıta, maskem olmadığı için içeri almadı. Kapıdan süt aldım çıktım. Maskem yoktu hemen maske ve eldiven alıp geri geleceğim" dedi.
Maskesiz olduğu için pazara giremeyen bir vatandaş da "Eczaneler kapalı maske alamadım. Maske veren dağıtan da yok. Madem öyle, maske dağıtılmalı. Pazara giremediğim için geri dönüyorum" diye konuştu.
Pazar kapısından geri dönmek zorunda kalan Sabahattin Okatan ise sağlık için alınan kurallara uymaya çaba gösterdiklerini ve maske temin edeceğini söyledi.
Pazar yerinde maske takma zorunluluğuna uymayan bir vatandaş da zabıta ekiplerine 60 yaşında olduğunu ve maske ile eldiven alacak parasının olmadığını söyledi. Zabıta ekiplerinin belediyeyi arayıp, ihtiyaçlarını belirtmesi halinde isteklerinin evine getirileceğini söylemesi üzerine vatandaş, pazardan ayrıldı.
Pazar esnafı arasında yer alan 16 yaşındaki Mehmet Ali Menekşe, yasaktan haberi olmadığını ve ailesine yardım etmek için tezgahta satış yaptığını söyledi. Menekşe, zabıtanın uyarısının ardından pazardan ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-04-04 13:04:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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