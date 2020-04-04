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Batı Akdeniz ihracatı, Mart ayında 458 milyon 386 bin 64 dolar oldu BAİB Başkanı Bahar: "Antalya'dan en fazla ihracat Rusya'ya" " En fazla ihracat yaş sebze meyve sektöründe oldu"

İHA

Batı Akdeniz ihracatı, Mart ayında 458 milyon 386 bin 64 dolar oldu BAİB Başkanı Bahar: "Antalya'dan en fazla ihracat Rusya'ya" " En fazla ihracat yaş sebze meyve sektöründe oldu"

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, "Bölgemizden sadece Mart ayında 151 milyon 277 bin 191 dolar ihracat gerçekleşti. Batı Akdeniz'den ilk 3 aylık dönemde en fazla ihracatı yaş meyve ve sebze sektörü gerçekleştirirken ikinci sırada maden ve metaller sektörü yer aldı" dedi.
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar son açıklanan ihracat verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Batı Akdeniz bölgesinde geride kalan 3 ayda gerçekleşen toplam ihracatın 458 milyon 386 bin 64 dolar olduğunu dile getiren Bahar, "Bölgemizden sadece Mart ayında 151 milyon 277 bin 191 dolar ihracat gerçekleşti. 2020 yılı OcakMart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatta yüzde 0,50 oranında artış yaşanırken, bu oran sadece Mart ayında ise yüzde 3,88 şeklinde bir artış olarak gerçekleşti. Batı Akdeniz'den ilk 3 aylık dönemde en fazla ihracatı yaş meyve ve sebze sektörü gerçekleştirirken ikinci sırada maden ve metaller sektörü yer aldı" ifadelerinde bulundu.

"En fazla ihracat Rusya'ya yapıldı"
Bahar, yaş meyve ve sebze sektörünün 3 ayda gerçekleştirdiği ihracat ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,95 artarak, 153 milyon 475 bin 775 dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olduğunu aktardı. Bahar, "Bölgemiz ihracatında bir diğer önemli sektör maden ve metaller sektörü ihracatı, ilk olarak en önemli pazarı Çin’de ortaya çıkan Korona virüsünün etkisiyle yüzde 12,25 azalma göstererek 86 milyon 825 bin 768 dolar düzeyinde gerçekleşti. Yine bu dönemde geçen yılın aynı dönemine oranla Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri sektörü ihracatı yüzde 13,85 artış göstererek 41 milyon 456 bin 167 dolara ulaştı. Bölgemizden bu dönemde (OcakMart) en fazla ihracat 39 milyon 825 bin 495 dolar ile Rusya Federasyonu’na yapıldı. Bu dönemde Ukrayna’ya gerçekleşen ihracat yüzde 59,31, Almanya’ya gerçekleşen ihracat yüzde 15,49 ve Kazakistan’a gerçekleşen ihracat yüzde 414,72 artış gösterdi. Ayrıca, 2020 yılının ilk 3 ayında Türkiye Geneli İhracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,48 azalış gösterirken, Bölgemizden gerçekleşen ihracat ise mevcut durumunu koruyarak yüzde 0,50 oranında artış kaydetti. Sadece Mart ayında Türkiye Geneli İhracat, geçen yılın mart ayına göre yüzde 17,04 azalış gösterirken, bölgemizden gerçekleşen ihracat yüzde 3,88 olarak artış gösterdi" diye belirtti.

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