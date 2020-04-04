Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da E.T. (30), birlikte yaşadığı sevgilisi Ş.D.´yi (26) rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Nafiz G.'yi (32), ensesinden av tüfeği ile vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2606 Sokak´ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Nafiz G. iddiaya göre, arkadaşı E.T ile Ş.D'nin beraber kaldığı eve giderek, geceyi burada geçirdi. Sabaha karşı E.T ile Nafiz G.'nin arasında Ş.D. yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.T., pompalı tüfeği alıp, arkasını dönen Nafiz G'ye ateş etti. Kanlar içinde evden çıkıp kaçan Nafiz G. telefonla çağırdığı arkadaşları tarafından önce özel bir hastaneye, daha sonra Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ensesine tek saçma isabet ettiği belirtilen Nafiz G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatan polis, suç aleti tüfekle kaçan E.T.'yi arıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-04-04 13:52:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.