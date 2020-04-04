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4 yaşındaki Samet, tablet almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

DHA

4 yaşındaki Samet, tablet almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 4 yaşındaki Samet Akın, tablet almak için 1 yılda biriktirdiği 500 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Kuaför babası Ayhan Akın ile birlikte ilçedeki bir banka şubesine giderek, bağışını yapan Samet, tablet almak için para biriktirmeye devam edeceğini söyledi. Baba Akın da zor günlerin birlikte aşılacağını belirterek, "Oğlum televizyonda kampanya haberini duyunca 'Baba ben de kumbaramdaki paramı bağışlamak istiyorum' dedi. Tabi bunu duyunca ailece çok duygulandık. Hemen bankaya giderek parayı bağışladık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-04-04 13:53:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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