Antalya'da arkadaş kavgası: 1 yaralı

Antalya’da çıkan kavgada bir kişi av tüfeğinden çıkan saçmayla yaralandı.

Antalya'da arkadaşı E.T'nin (35) kız arkadaşı Ş.D'yi (30) rahatsız ettiği iddia edilen Nafiz G. (32), ense kısmından av tüfeği ile vurulması sonucu yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Nafiz G'nin ense kısmından tek saçma isabet ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2606 sokaktaki 3 katli bir apartmanın giriş katında meydana geldi. E.T,(35) ile kız arkadaşı Ş.D’nin birlikte kaldığı evde iddiaya göre gece Nafiz G,’de kaldı. Sabah saatlerinde E.T ile Nafiz G, arasında Ş.D yüzünden tartışma çıktığı ileri sürüldü. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T, pompalı tüfekle evde bulunan Nafiz G'nin arkasından ateş etti. Ensesine saçma isabet eden Nafiz G, hızla evden kaçtı ve çağırdığı arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Ensesine tek saçma isabet eden yaralının hayati tehlikesi bulunmazken polis, tüfekle kaçan E.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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