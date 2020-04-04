Gizli hayırseverden sebze yardımı

Antalya'nın Serik ilçesinde hayırsever vatandaş domates, salatalık, patlıcan, biber gibi ürünleri poşetleyip dar gelirli vatandaşlara yardım da bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesi Akcaalan Mahallesi'nde yaşayan hayırsever vatandaş, toptancı halinden aldığı ürünleri poşetleyip üzerine "ihtiyacı olan alabilir" yazısı bıraktı. İsmini vermek isteyen hayırsever vatandaş, "Milli dayanışma kampanyasına ben de kendimce katkıda bulunmak istedim. İnşallah bundan sonra da elimden geldiğince bu tür hayır işlerine devam ettirmeye devam edeceğim" diye konuştu.

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