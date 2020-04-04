Kaş'ta zeytinlik ve makilik alan yangını

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Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Aklar Mahallesi’nde zeytin ve makilik alanda saat 21.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine yangın yerine Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir ait ekipler sevk edildi. Çıkan yangına 8 arazöz, 2 itfaiye aracı ve orman işçilerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

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