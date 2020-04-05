Alanya’da korona virüse karşı sıkı denetim

Antalya’nın Alanya ilçesinde korona virüs tedbirleri jandarma ekipleri, kırsal bölgelerdeki sınırlarda sürücülerin ateş ölçümlerini yaparken, il dışından gelen araçlara ise şehre girişine izin verilmedi.

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüs salgını dolayısıyla önlemler alınmaya devam ediliyor. Alınan tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir girişçıkışların yasaklandığını açıkladı. Girişçıkış yasağı uygulanmaya başlamasının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Antalya Karaman ili Sıraveliler sınırı ve Çayarası Yaylası’ndaki sınırda yapmış oldukları uygulamayı aralıksız sürdürüyor. Ekipler durdukları araçlardaki sürücü ve yolculara ateş kontrolü yapıyor. Jandarma, sürücülerin ve yolculara izin belgesi sorup, izin belgesi olmayan sürücüleri ise geri çeviriyor. Yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini belirti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.