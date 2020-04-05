Kepez’de ücretsiz maske

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ‘Ücretsiz Maskeler Pazar Yerlerinde’ kampanyası kapsamında başlatılan çalışmaları incelemek için pazar alanlarını gezdi. Semt pazarlarında başlatılan ücretsiz maske dağıtımlarının, mahallelerde de gerçekleştirileceğini bildiren Tütüncü, “ Lütfen siz evinizde kalın. Maskelerinizi biz getirelim” dedi.

Dünyayı saran Korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından önleyici tedbirler kapsamında temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdüren Kepez Belediyesi, bir yandan da vatandaşlarının ihtiyaçları noktasındaki çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor. AKMEK’te steril maske, Belediye Sağlık Merkezi’nde de el dezenfektanı üreterek, hemşehrilerinin ihtiyaçlarına cevap veren Kepez Belediyesi, şimdi de ‘Ücretsiz Maskeler Pazar Yerlerinde’ kampanyası başlattı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ‘Ücretsiz Maskeler Pazar Yerlerinde’ kampanyası kapsamındaki çalışmaları incelemek için ilçedeki pazar yerlerini gezdi. Pazar alanına girmeden önce maskesini takan Başkan Tütüncü, pazarın girişinde belediye ekipleri tarafından dağıtılan dezenfektan ile de ellerini dezenfekte etti. Pazar alanlarını tek tek gezen Tütüncü, sosyal mesafe kuralına uyarak pazarcı esnafı ve pazara alış verişe gelen hemşehrileri ile uzaktan selamlaştı, hal hatır sordu.



"Bütün imkanlarımızla mücadelenin içindeyiz"

Korana ile mücadele edilen bu zor günlerde, Kepez Belediyesi’nin bütün imkanlarıyla bu mücadelenin, bu seferberliğin içerisinde olduğunu belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Bütün dünya zor bir sınavdan geçiyor. Son 10 gündür kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimizle, 65 yaş üstü hemşehrilerimize Bilim Kurulumuzun önerdiği şekilde maske dağıtmak için elimizden gelen bütün imkanları ortaya koyduk. Gerek kendimiz üretim yaptık, gerek satın almalarla hemşerilerimizin yanında olduk. 4 Nisan'dan itibaren de çarşıya, pazara, markete toplu yerlere çıkması gereken bütün hemşehrilerimize maske takma zorunluluğu getirildiği andan itibaren de bizde maske dağıtım ağımızı genişlettik“ diye konuştu.



"Belediye olarak biz sizin yanınızdayız"

Kepezlilerin taleplerini yerine getirebilmek için yeni adımlar attıklarını belirten Tütüncü, “Kepez’in bütün mahallelerindeki hemşehrilerimizin taleplerini yerine getirmek için 2 yeni ve özel adım atıyoruz. Bunlardan birincisi; Kepez’in bütün semt pazarlarında ücretsiz maske dağıtımımız başladı. Hafta boyunca bütün pazarlarda bu ücretsiz maske dağıtımlarını ekiplerimiz hemşehrilerimiz için gerçekleştirecek. İkinci olarak da; bütün hemşehrilerimizin maske taleplerini yerine getirmek için ekiplerimiz seferber oluyorlar. Lütfen siz evinizde kalın. Talebiniz olan maskeleri belediye olarak biz size getirelim. Bunun için de 0555 024 07 07 numaralı telefona WhatsApp üzerinden müracaat etmeniz yeterli. Bu mücadelenin içerisinde olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, hep beraber güzel günlere yürüyeceğiz. Bu zor günlerde geçecek. Belediye olarak biz her zaman sizin yanınızda olacağız“ dedi.

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