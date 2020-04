Konyaaltı Belediyesi kapı kapı dolaşıp maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıyor

Konyaaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçede korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin her geçen gün arttırıldığını belirterek, talepte bulunan vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımını hızlandırdıklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi ekipleri korona virüs salgına karşı 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı Kaymakamlığı ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik rahatsızlığı olan ve evde yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına karşılamaya devam ediyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşlara evde kalmaları çağrısını yinelerken, talepte bulanan vatandaşların maske, eldiven ve dezenfekte ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıkladı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri de hemen harekete geçerek, ihtiyacı olan vatandaşların evlerine maske, eldiven dağıtımı gerçekleştiriyor.



"Marketler ve eczanede maske bulamadık"

Konyaaltı Belediyesi’nden maske talebinde bulunduğunu belirten Mümine Çağlar, “Marketler ve eczanede maske bulamadık. Ben de Konyaaltı Belediyesi’ni arayarak, maske talebinde bulundum. Kısa sürede bana ulaşarak, maske ve eldivenleri teslim ettiler. Konyaaltı Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

Ahmet Semih Pişkin ise yüzde 55 engeli olduğunu ve sokağa çıkma yasağı bulunduğunu, belediyenin sosyal medya hesabına maske talebini yazmasından sonra maskenin geldiğini söyledi.

Neşe Öztuna ise, “Belediyeden maske istedim. Hemen getirdiler” diye konuştu.



Dağıtıma devam edilecek

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise sosyal belediyecilik anlayışı ile her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Esen, “Korona virüs salgınını önlemek adına her türlü çalışmayı belediye olarak gerçekleştiriyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alıyoruz. Vatandaşımızdan sıkça maske, eldiven ve dezenfekte talebi geliyor. Ekiplerimiz de bu konuda hassasiyetle davranarak, talepte bulanan vatandaşlarımızın evlerine kadar maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı yapıyor. Bugüne kadar pazar yerleri dahil olmak üzere vatandaşımıza 100 bin maske dağıttık. Dağıtmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için önemli. Halkımız evde kalsın, biz belediye olarak sizlere geliyoruz” dedi.



