Doktordan ‘korona virüse’ karşı şarkılı reçete Beyin ve Sinir Cerrahı Opr. Dr. Süleyman Coşkun’un seslendirdiği “Evde Kal Türkiyem” adlı şarkı sosyal medyada olay oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doktordan ‘korona virüse’ karşı şarkılı reçete Beyin ve Sinir Cerrahı Opr. Dr. Süleyman Coşkun’un seslendirdiği “Evde Kal Türkiyem” adlı şarkı sosyal medyada olay oldu

İHA

Doktordan ‘korona virüse’ karşı şarkılı reçete Beyin ve Sinir Cerrahı Opr. Dr. Süleyman Coşkun’un seslendirdiği “Evde Kal Türkiyem” adlı şarkı sosyal medyada olay oldu

Antalya’da Beyin ve Sinir Cerrahı Opr. Dr. Süleyman Coşkun’un korona virüse karşı alınacak tedbirleri anlatan “Evde Kal Türkiyem” adlı şarkısı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Beyin ve Sinir Cerrahı Opr. Dr. Süleyman Coşkun, çocuklarıyla birlikte internette zaman geçirirken bir meslektaşının Mustafa Yıldızdoğan’ın seslendirdiği ‘Ölürüm Türkiyem’ adlı parçanın sözlerini değiştirerek korona virüse göre uyarlayarak yayınladığı videodan etkilendi. Hemen cep telefonu karşısına geçen Coşkun, ‘Ölürüm Türkiyem’ adlı parçanın müziği eşliğinde, “Ellerini sık sık yıkamalısın, hapşırırken mendil kullanmalısın, sosyal mesafeyi korumalısın, koronayı yenmek için evde kal Türkiyem. Korona mikrobu şimdi her yerde, bulamadık tedaviyi bu derde, üstesinden geleceğiz el elle, koronayı yenmek için evde kal Türkiyem” sözleriyle şarkıyı seslendirdi. Coşkun’un çektiği video kısa süre içerisinde sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım aldı.

“Çığ gibi büyüyeceğini tahmin etmemiştim”
Ailece ‘evde kal’ çağrısına uyduklarını belirten Opr. Dr. Süleyman Coşkun, videoyu çekmekteki amacının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Şarkının bestesinin başka bir meslektaşına ait olduğunu ifade eden Coşkun, “Ülkemizin zor dönemlerden geçtiği bu dönemlerde bizler de bir farkındalık oluşturalım ve moral olsun diye böyle bir video hazırladık. İşin aslı böyle çığ gibi büyüyeceğini tahmin etmemiştim. Binlerce paylaşım aldı, çok sayıda da yorum aldı. Bizim de aile olarak hoşumuza gitti” ifadelerini kullandı.

“14 kurala riayet etmemiz gerekiyor”
Vatandaşlara korona virüs konusunda uyarılarda bulunan Coşkun, “Sağlık Bakanlığının 14 kuralı var. Buna riayet etmemiz gerekiyor. Biz de istiyoruz ki yurttaşlarımızın, devletimizin belirlediği kurallara uyması ve evde kal Türkiye çağrısına uyması. Biz bize yeteriz. Bu zor günleri de hep beraber millet olarak aşacağız inşallah” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya Belediyesinden 50 bin maske dağıtımı
YEREL HABERLER Alanya Belediyesinden 50 bin maske dağıtımı
Konyaaltı Belediyesi kapı kapı dolaşıp maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıyor
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi kapı kapı dolaşıp maske, ...
Antalya'da şiddetli rüzgar, cam serayı yıktı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'da şiddetli rüzgar, cam serayı yıktı/ Ek ...
Turizm kenti sessizliğe büründü, sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER Turizm kenti sessizliğe büründü, sokaklar boşaldı
Manavgat Belediyesi maske üretip dağıtıyor
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi maske üretip dağıtıyor
(Görüntülü) Öykü Arin için bağışlanan kök hücreler, umut olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Öykü Arin için bağışlanan kök hücreler, ...
Öykü Arin için bağışlanan kök hücreler, umut olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Öykü Arin için bağışlanan kök hücreler, umut olmaya ...
Kepez’de ücretsiz maske
YEREL HABERLER Kepez’de ücretsiz maske
Konyaaltı semt pazarlarında sosyal mesafe korunuyor Pazar alanına girişler 10 dakika aralıkla
YEREL HABERLER Konyaaltı semt pazarlarında sosyal mesafe ...
Antalya'da seralardaki hasar günün ağarması ile ortaya çıktı
YEREL HABERLER Antalya'da seralardaki hasar günün ağarması ile ...
(Görüntülü) Antalya'da şiddetli rüzgar, cam serayı yıktı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da şiddetli rüzgar, cam serayı ...
Alanya’da korona virüse karşı sıkı denetim
YEREL HABERLER Alanya’da korona virüse karşı sıkı denetim
Alanya'da, kahve sahibi ve oyun oynattığı 9 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Alanya'da, kahve sahibi ve oyun oynattığı 9 kişiye ...
Yaşlı adamın tarlasını jandarma sürerek ekime hazırladı Denetime yakalandı, "Aç kalırım" dedi, jandarma direksiyona geçip tarlayı sürdü
YEREL HABERLER Yaşlı adamın tarlasını jandarma sürerek ekime ...
Antalya'da şiddetli rüzgar, cam serayı yıktı
YEREL HABERLER Antalya'da şiddetli rüzgar, cam serayı yıktı
(Görüntülü) Otomobil uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobil uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 1 ...
Gençlere ‘Evde Kal’ mesajı dalgaların arasından geldi Fitness antrenörü, korona virüse dikkat çekmek için uçurtma sörfü yaparak gençlere ‘Evde Kal’ın’ mesajı verdi
YEREL HABERLER Gençlere ‘Evde Kal’ mesajı dalgaların arasından ...
Alanya’da çay servisi yapılan kahvehaneye baskın Yasaklara uymayan 10 kişiye 31 bin 500 TL para cezası verildi
YEREL HABERLER Alanya’da çay servisi yapılan kahvehaneye ...
(Görüntülü) Jandarma, sokağa çıkması yasak olan vatandaşın tarlasını sürdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Jandarma, sokağa çıkması yasak olan ...
Jandarma, sokağa çıkması yasak olan vatandaşın tarlasını sürdü
YEREL HABERLER Jandarma, sokağa çıkması yasak olan vatandaşın ...
Otomobil 250 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil 250 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ...
Antalyaspor'da yöneticiler de antrenman yaptı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da yöneticiler de antrenman yaptı
Başkan Tütüncü’den hemşehrilerinin evlerine sanal ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü’den hemşehrilerinin evlerine sanal ...
MMO Antalya Şube’den sağlık çalışanlarına 3 boyutlu destek İlk etapta üretilen 500 civarında siperlik hızla sağlık çalışanlarına ulaştırıldı
YEREL HABERLER MMO Antalya Şube’den sağlık çalışanlarına 3 boyutlu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X