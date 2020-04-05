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Alanya sahilleri, koronavirüs nedeniyle boş kaldı

DHA

Alanya sahilleri, koronavirüs nedeniyle boş kaldı


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde normal sezonda dolu olan sahiller ve yürüyüş yolları, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bomboş kaldı.
Sahillerde piknik, mesire alanlarında da balık tutmak, piknik yapmak, spor ve yürüyüş faaliyetleri koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklandı. Normal günlerde pazar sabahları kalabalık olan Alanya sahilleri, son iki haftadır boş kaldı. Sahil şeridi, spor aletleri, banklar, otobüs durakları sessizliğe büründü. Turizm sezonunun genellikle mart ayında başladığı Alanya, bu yıl salgın nedeniyle boş kaldı. Yerleşik yaşayan yerli ve yabancı vatandaşların da koruma tedbirleri kapsamında evlerinden ayrılmadığı görüldü.
VALİ YABANCILARI DA UYARMIŞTI
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, geçen hafta 19 ilçenin kaymakamı ve güvenlik birimleriyle koronavirüs tedbirlerini değerlendirdiği bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Karaloğlu toplantıda, özellikle Alanya ve Konyaaltı'nda yerleşik yabancılara da kurallara uyma noktasında uyarılarda bulunulması gerektiğini vurguladı. Karaloğlu, "Onlara da kuralları anlatalım. Onlar da kurallara uysun. Özellikle İranlılar ve Ruslarla ilgili vatandaştan çok şikâyet geliyor. Biz önlemlerimizi alıyor evimizde kalıyoruz, ancak onlar sokakta geziyor diyorlar. Yerleşik yabancılarımızın da kurallara uymalarını sağlayalım" demişti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2020-04-05 16:41:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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