Gazipaşa'da caretta caretta ölüsü, sahile vurdu

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Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 1 metre boyundaki caretta caretta ölüsü, sahile vurdu.

Gazipaşa'da, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan, yaklaşık 50 kiloluk caretta caretta ölüsü, Kahyalar sahiline vurdu. Yaklaşık 1 metre boyundaki caretta carettanın ağzının açık, ayaklarının şişmiş ve dışarıda olduğu görüldü. Caretta caretta ölüsünün sahilden kaldırılması için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2020-04-05 17:24:01



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