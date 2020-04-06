Güneş enerjisiyle muz üretimi



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, geçen yıl faaliyete başlanan muz üretim tesisinin 170 bin metrekarelik serası ve 3 bin 500 metrekarelik ebatlama, paketleme ile sarartma tesisinin enerji ihtiyacının tamamı, kurulan güneş enerji sisteminden (GES) karşılanıyor. Firma sahibi Şevki Öncel, muz serası ve paketleme sarartma tesisinin yıllık enerji ihtiyacının 400 bin lira olduğunu söyleyerek, "Enerji ihtiyacımızın tamamını güneşten sağlıyoruz. Kullanmadığımız enerjiyi de şebekeye satarak gelir elde ediyoruz" dedi.

Manavgat'tın Çakış Mahallesi'nde, geçen yıl, Şevki Öncel tarafından 10 milyon liralık yatırımla 170 bin metrekarelik örtü altı muz serası ve 3 bin 500 metrekarelik muz ebatlama, paketleme ve sarartma tesisi kuruldu. Yüksek dönemde 100'e yakın işçinin istihdam edildiği, teknolojinin bütün yeniliklerinden faydalanılan işletmede enerji ihtiyacı, kurulan GES santralinden sağlanıyor. İşletmenin hem sera hem de paketleme tesisinde yıllık 400 bin liralık enerji ihtiyacı 320 bin dolarlık yatırımla kurulan GES santralinden karşılanırken, üretilen fazla elektrik ise ulusal enerji şebekesine satılarak gelir elde edilmeye başlandı.

Firma sahibi Şevki Öncel, esasında iklimlendirme işi yaptıklarını anlatırken, "Bizim tarım sektörü tecrübemiz hiç yok. Üretim yapma isteğimizden kaynaklanan bir süreç oluştu. MATSO da bu konuyla ilgili bir iki önemli çalışma yaptı. Sonra biz de ziraat mühendisi arkadaşlardan bilgi aldık, bu bölgede muzun sağlıklı bir şekilde örtü altında yetişeceğini analiz ettik ve böyle bir yatırımı yapmaya karar verdik" dedi.

'MEYVENİN KRALI'

Muzun dünyada ticaretinin olduğunu söyleyen Öncel, "Başka bir ürün değil de neden muz? Çünkü muzun dünyada ticareti var. Hiçbir zaman değerini kaybetmemiş. Denebilir ki meyvenin kralı. Lezzeti herkes tarafından beğenilen bir meyve. Bu bölgede de Alanya, Anamur, Gazipaşa ilçelerinde açıkta yetiştiriliyor. Dolayısıyla deneyim var, insanlar yıllarca bu ürünü üreterek Anadolu'ya dağıldı. Örtü altında da bölgemizin iklim şartlarından dolayı verimi de oldukça yüksek bir şekilde üretilebiliyor" diye konuştu.

'İKLİM ŞARTLARINI MUZA SAĞLIYORUZ'

Muzun ekvatoral bölge ürünü olduğunu anlatan Öncel, "Muz, Ekvator bölgesinde doğal olarak yetişen bir meyve. Dolayısıyla iklim seçen bir meyve. Ekvator bölgesindeki iklim nedir, gündüzleri 32 derece geceleri 28 derece. Muz, 3-4 derece gecegündüz sıcaklık farkında yaşayan, kış görmeyen bir meyve. O bölgede doğal bir şekilde her tarafta kendiliğinden oluşan bir meyve. Burada da örtü altında biz bu iklim şartlarını muza sağlıyoruz. Asıl mesleğimiz de ısıtma soğutma olduğu için bitkinin birinci ihtiyacını örtü altında sağlayabiliyoruz. Konuyla ilgili farklı aksiyonlar yaptık" dedi.

'ISITMADA ÖZELLİKLE ENERJİ ÇOK ÖNEMLİ'

İlk kurdukları 185 bin metrekarelik tesisin 170 bin metrekaresinin üretim serası, 3 bin 500 metrekaresinin de muz ebatlama, paketleme ve sarartma tesisi olduğunu kaydeden Şevki Öncel, halihazırda hemen 1 kilometre yakında 75 bin metrekarelik ikinci bir muz serasının da tamamlandığını ve ekim yapıldığını anlattı. Sera ve paketleme tesisinde enerji ihtiyacını ise güneşten sağladıklarını belirten Öncel, "Isıtmada özellikle enerji çok önemli. Yaş sebze ve meyve seralarında en büyük giderlerden biri enerji. Muzda ısıtma, domates ya da diğer sebzeler kadar çok sıkıntı değil, yani 10 derecenin altında muz problem yaşamıyor. Yine de ekvator bitkisi olduğu için ne kadar sıcak tutarsanız, ürünün verimi, sağlığı, performansı ve lezzeti o kadar fazla oluyor" diye konuştu.

'300 KİLOWATTLIK GES VAR'

Muz iklim seçen bitki olduğu için sıcaklığın çok önemli olduğunu belirten Öncel, şöyle konuştu:

"Biz muz seralarımızda havadan suya ısı pompası kullanarak; kışın 1 ay aşırı soğuklarda ve don zamanlarında aralıksız ısıtıyoruz tesisimizi. 12 derecenin altına düşürmüyoruz. Biz, 170 bin metrekarelik ilk tesisimizi aralıksız ısıttık, maliyeti 20 bin lira oldu. Fakat, bu bedel bizim cebimizden çıkmadı. Bu tesiste 300 kilovatlık GES var. Muz sarartma tarafında ciddi anlamda bir enerji sarfiyatımız oluyor. Ürünü soğutarak sarartıyoruz ya da soğuk hava depolarımızda bekletiyoruz. Biz bütün enerji ihtiyacımızı çatıya 320 bin dolarlık yatırımla kurduğumuz GES'ten sağlıyoruz. Kullanmadığımız enerjinin fazlasını da şebekeye satarak işletmemize ekstra bir kazanç elde ediyoruz."DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-04-06 09:55:32



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