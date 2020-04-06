Büyükşehir’den duraklara el dezenfektanı

Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ve salgın hastalıklara karşı toplum sağlığını koruma önlemleri kapsamında toplu taşıma duraklarına el dezenfektanları yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ülkemizde de görülen yeni tip korona virüs etkilerini en aza indirilmesi için kent genelinde dört koldan hijyen seferi yürütüyor. Toplu ulaşım araçlarına ve duraklara yönelik temizlik çalışması da devam ediyor. Meydan Depolama Alanında ulaşım araçları seferlerine çıkmadan önce dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Otobüsler tepeden tırnağa temizlenerek hem virüslerden hem de mikroplardan arındırılıyor. Yapılan detaylı temizliklerde otobüslerin içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere her nokta temizleniyor. Alınan önlemler kapsamında toplu ulaşım aracı kullanacak vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı da sürüyor. Maskesiz otobüslere ve tramvaya binmeye çalışan vatandaşlara şoförler ve güvenlik görevlileri tarafından maske dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi haftanın ilk günü otobüslerde 9 bin, tramvaylarda ise 2 bin ücretsiz maske dağıtımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi son olarak duraklara da el dezenfektanı yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşları korona virüs başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı korumak için yolcuların daha güvenli şekilde seyahat edebilmesi amacıyla otogarda ve yoğun kullanılan toplu ulaşım duraklarında dezenfektan kurulumu gerçekleştirdi.



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