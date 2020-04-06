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Polis 75 yaşındaki yaşlı adamı maaşını çekebilmesi için bankaya götürüp getirdi Antalya'da yaşlı adama polis yardımı

İHA

Yeni tip Korona virüs(Kovid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 75 yaşındaki yaşlı adam maaşını polisle birlikte çekip evine geldi.

Polis 75 yaşındaki yaşlı adamı maaşını çekebilmesi için bankaya götürüp getirdi Antalya'da yaşlı adama polis yardımı

Yeni tip Korona virüs(Kovid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 75 yaşındaki yaşlı adam maaşını polisle birlikte çekip evine geldi.
Kepez ilçesinde tek başına yaşayan 75 yaşındaki emekli Ekrem Aktaş, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadı. Maaşını çekmek isteyen Aktaş, dışarı çıkamayınca polisten destek istedi. Polis tarafından Gündoğdu Mahallesindeki evinden alınan Aktaş, banka şubesine götürüldü. Banka önünde polis eşliğinde bir süre sıra bekleyen Aktaş’a görevliler tarafından da eldiven verildi. Eldiveni giydirilen Aktaş’a maaşı banka görevlileri tarafından polis eşliğinde verildi. Polis banka önünde sıra bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları için de uyardı. Maaşını alan Aktaş, polis aracıyla yeniden evine bırakıldı. Polis, apartman girişine kadar yaşlı adama eşlik etti.

"Polise teşekkür"
Yorgancılık mesleğinden emekli olduğunu dile getiren Aktaş, Korona virüs nedeniyle evinden dışarı çıkamadığını söyledi.
Bugün maaşını almak için destek istediğini ifade eden Aktaş, “ Telefon ettim, beni geldiler, aldılar. Maaşımı aldım. Polisimize teşekkür ediyorum.”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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