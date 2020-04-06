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Alanya'da sokak hayvanlarına 80 yeni beslenme ünitesi

İHA

Korona virüs nedeniyle vatandaşlardan gelen yardım ve sevgiden mahrum kalan sokak hayvanları için Alanya Belediyesi, park ve yeşil alanlarda 80 yeni beslenme ünitesi oluşturdu.

Alanya'da sokak hayvanlarına 80 yeni beslenme ünitesi

Korona virüs nedeniyle vatandaşlardan gelen yardım ve sevgiden mahrum kalan sokak hayvanları için Alanya Belediyesi, park ve yeşil alanlarda 80 yeni beslenme ünitesi oluşturdu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs önlemleri kapsamında alınan çeşitli kısıtlamalar sonucu vatandaşlardan gelen yardımların pek çoğundan mahrum kalan sokak dostlarını Alanya Belediyesi unutmadı. Sokak hayvanları için, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce Alanya’da 80 yeni noktaya beslenme ünitesi oluşturuldu. Her gün düzenli gıda takviyesinin yapıldığı noktalar sayesinde sokakta yaşayan hayvan dostların beslenme düzeninin devam ettirilmesi hedefleniyor.
Yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, “Alanya Belediyesi Veteriner İşleri olarak biz de bu süreçte üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnsanların olduğu gibi hayvanların da bir canı var. Ne yazık ki sokak dostlarımızın, virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızdan aldıkları yardım ve gördükleri sevgi bir nebze de olsa eksik kaldı. Biz de sokak hayvanları için gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz” dedi.

Tüm üniteler denetleniyor
“Alanya’da bulunan hemen hemen tüm park ve bahçeler, sokak hayvanları için besleme noktası haline getirildi” diyen Müdür Kanlı, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden de alınan destekle 80 adet yeni besleme ünitesinin oluşturulduğunu belirtti. Kanlı, bu ünitelerin her gün denetlenerek yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.
Alanya Belediyesi Demirtaş Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de koronavirüs tedbirleri doğrultusunda çalıştıklarını belirten Müdür Kanlı, “Haftada iki gün dezenfektan işlemleri yapılıyor. Temizlik ve hijyen konusu son derece itinalı bir şekilde sürdürülüyor. Çalışmalarımızın güvenilirliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından yapılan denetimler sonucunda da belgelenmiştir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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